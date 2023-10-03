Учёные выяснили, какой напиток помогает в борьбе с диабетом

Регулярное употребление чёрного чая может снизить риск развития диабета II типа. К такому выводу пришла команда учёных из Университета Аделаиды (Австралия) и Юго-Восточного университета (Китай), их исследование опубликовано в журнале Medical Xpress.

В эксперименте специалистов приняли участие почти две тысячи человек от 20 до 80 лет. Из них около 800 страдали диабетом и преддиабетом, а у остальных был нормальный уровень сахара в крови. Добровольцы рассказали, как часто они употребляют чай и какого сорта напиток им больше всего нравится. Затем исследователи взяли образцы мочи у каждого испытуемого и оценили соотношение глюкозы к креатинину и резистентность к инсулину.

Так, у тех, кто пил чёрный чай ежедневно, было отмечено увеличение вывода глюкозы с мочой и снижение инсулинорезистентности. По подсчётам учёных, это означает снижение риска развития диабета II типа и преддиабета на 28% и 15% соответственно. Авторы исследования отметили, что способность чёрного чая стимулировать почки, выделять глюкозу похожа на действие некоторых препаратов для диабетиков. В дополнение к приёму лекарств употребление этого напитка, по словам учёных, также поможет лучше контролировать уровень сахара в крови.