Названы четыре группы людей, подверженных риску развития диабета

На диабет может указывать несколько признаков. Один из них — зуд слизистых половых органов у женщин, рассказала "Газете.ru" эндокринолог, специалист по превентивной и антивозрастной медицине Европейского медицинского центра Елена Островская.

"Часто происходит так: женщин беспокоит раздражение слизистых, и они обращаются к гинекологу, а при обследовании выявляется повышенный уровень глюкозы в крови", — отметила специалист.

В целом, по словам эндокринолога, можно выделить четыре группы риска развития диабета: представители возрастной категории 45+, ведущие малоподвижный образ жизни; женщины, которым во время беременности ставили диагноз "гестационный сахарный диабет"; люди с диабетом в анамнезе у близких родственников; граждане с избыточной массой тела (больше 25 кг/м2).

Островская предупредила, что об этом заболевании могут сигнализировать повышенная утомляемость, постоянная жажда, учащённое мочеиспускание, отёки и колебания в весе без изменений в диете. Для профилактики она рекомендовала вести физически активный образ жизни, правильно питаться, высыпаться и контролировать уровень сахара в крови.