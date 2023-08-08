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8 августа, 20:07

Названы четыре группы людей, подверженных риску развития диабета

Эндокринолог Островская: Зуд в интимной зоне у женщин может говорить о диабете

На диабет может указывать несколько признаков. Один из них — зуд слизистых половых органов у женщин, рассказала "Газете.ru" эндокринолог, специалист по превентивной и антивозрастной медицине Европейского медицинского центра Елена Островская.

"Часто происходит так: женщин беспокоит раздражение слизистых, и они обращаются к гинекологу, а при обследовании выявляется повышенный уровень глюкозы в крови", — отметила специалист.

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В целом, по словам эндокринолога, можно выделить четыре группы риска развития диабета: представители возрастной категории 45+, ведущие малоподвижный образ жизни; женщины, которым во время беременности ставили диагноз "гестационный сахарный диабет"; люди с диабетом в анамнезе у близких родственников; граждане с избыточной массой тела (больше 25 кг/м2).

Островская предупредила, что об этом заболевании могут сигнализировать повышенная утомляемость, постоянная жажда, учащённое мочеиспускание, отёки и колебания в весе без изменений в диете. Для профилактики она рекомендовала вести физически активный образ жизни, правильно питаться, высыпаться и контролировать уровень сахара в крови.

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А ранее врач-эндокринолог Лада Федина рассказала, какие сладости можно есть при сахарном диабете. По словам специалиста, следует выбирать продукты с низким гликемическим индексом, которые постепенно увеличивают уровень глюкозы в крови.

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Лариса Сафронова
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