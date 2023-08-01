От патологий до диабета: Врач перечислила причины резкого запаха при потоотделении

Иногда запах пота у человека может стать резче из-за проблем со здоровьем. Об этом рассказала доктор медицинских наук и врач-эндокринолог Зухра Павлова, объяснив, чем вызван такой симптом.

Само по себе потоотделение — нормальный процесс, который защищает организм от перегрева, сообщила врач. Однако здоровый человек не должен плохо пахнуть. Обычно увеличение резкости запаха пота обусловлено патологической ситуацией.

"Люди с определёнными заболеваниями по-особенному пахнут. Например, если женщина замечает, что у неё запах пота изменился, стал резким, мужским, это чаще всего говорит о повышении уровня андрогенов. Если для мужчины это как бы подчёркивает его маскулинность, то для женщин тут нет никакой радости", — заметила эндокринолог в беседе с радио Sputnik.

Впрочем, если пот мужчины стал пахнуть острее, то это точно так же может быть симптомом дисбаланса гормонов. В таких случаях надо обратиться к врачу и сдать анализы, вне зависимости от пола, объяснила медик.

Ещё одна причина, из-за которой запах пота становится сильнее, — грибок, добавила Павлова. Если при потоотделении появляется кисловатый запах, это может говорить о заражении грибком подмышечных впадин или паховой области. Иногда это происходит на значительной стадии развития болезни, когда начинает меняться кожа. В этих случаях обязательно нужно показаться врачу.

А ещё запах пота усиливается из-за диабета. В основном так происходит при диабете первого типа, так как это заболевание сопровождается высоким уровнем глюкозы в крови, которую организм не может переработать полностью и стремится вывести её в том числе и через кожу, заключила Павлова.