Врач озвучила необычный способ борьбы с запахом пота

С неприятным запахом пота, который возникает в результате размножения патогенной микрофлоры и выведения через потовые протоки определённых веществ, можно бороться альтернативным методом, рассказала "Газете.ru" дерматолог Наталия Жовтан.

По её словам, необходимо принимать душ дважды в день, причём эффективно это мероприятие будет даже без использования мыла, ведь вода способна смыть частички пота. Также эксперт напомнила о необходимости брить подмышечные и паховые зоны, где потовые железы работают с особой интенсивностью.

Врач также поделилась лайфхаком: для борьбы с потом можно использовать антисептики на спиртовой основе, так как они хорошо нейтрализуют патогенные микроорганизма и сужают выводные протоки потовых желёз. Так, заявляет Жовтан, можно два раза в день протирать чистую кожу спиртосодержащей прединъекционной салфеткой и наносить обычный дезодорант, а не антиперспирант.

При этом она предупредила, что тем, кто страдает гиперчувствительностью кожи и микротрещинами, не стоит пользоваться этим советом. А вот чего не стоит делать, так это устранять запах пота эфирными маслами, предупредила эксперт.

"А вот использование эфирных масел в борьбе с запахом пота может негативно отразиться на коже, так как нарушает обменные процессы, может привести к закупорке потовых желёз", — заявила Жовтан.