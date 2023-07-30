Но налегать не стоит: Врач рассказала, какие сладости можно есть при сахарном диабете

Сахарный диабет — это хроническое заболевание, которое связано с нарушением обмена углеводов в организме. При нём уровень глюкозы в крови повышается, поскольку организм не может использовать её эффективно в связи с недостатком инсулина или нарушением его действия. Об этом Лайфу рассказала врач-эндокринолог "СМ-Клиники" Лада Федина.

"Одним из главных компонентов лечения сахарного диабета является лечебное питание, которое направлено на контроль уровня глюкозы в крови. Рацион при сахарном диабете должен быть сбалансированным по содержанию белков, жиров и углеводов. Углеводы должны составлять не более 50–60% от суточного рациона, а также иметь низкий гликемический индекс. Также важно следить за количеством потребляемых жиров и белков", — отметила специалист.

По её словам, мучные изделия, конфеты и другие сладости содержат много углеводов, что может привести к резкому повышению уровня глюкозы в крови. "Диабетические" продукты, содержащие фруктозу или заменители сахара, также могут повышать уровень глюкозы в крови и должны употребляться с осторожностью.

Если говорить о допустимых сладостях при сахарном диабете, то следует выбирать продукты с низким гликемическим индексом, которые постепенно увеличивают уровень глюкозы в крови. К таким продуктам относятся горький шоколад (не более одной-двух долек), пастила, зефир и мармелад. Эти лакомства не повлияют на уровень глюкозы в крови в значительной мере, если потреблять их с умеренностью, подчеркнула Федина.

"Важно понимать, что отсутствие сахара в продукте не означает отсутствие других углеводов. Например, сок без добавления сахара может содержать значительное количество углеводов. Поэтому, если употреблять более одного стакана в день, это может привести к резкому повышению уровня глюкозы в крови", — указала врач.

Фрукты тоже богаты углеводами, содержание которых в них разное, поэтому необходимо всегда это учитывать, чтобы иметь компенсированный углеводный обмен. При этом ягоды благодаря содержанию клетчатки усваиваются медленнее, что позволяет поддерживать более стабильный уровень глюкозы в крови. Поэтому при сахарном диабете рекомендуется есть ягоды и контролировать количество углеводов в потребляемых фруктах.