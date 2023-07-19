Учёные установили связь между временем завтрака и развитием диабета
IJE: Поздний завтрак повышает риск развития диабета II типа почти на 60%
Учёные из Университета Помпеу Фабра в Испании выявили возможность развития диабета из-за позднего завтрака. Они опубликовали результаты исследования в журнале International Journal of Epidemiology (IJE).
В ходе исследования учёные наблюдали за более чем 100 тысячами человек на протяжении семи лет. Они собирали данные о здоровье участников и отслеживали их пищевые привычки. В ходе анализа исследователи пришли к выводу, что завтрак после 9 часов утра увеличивает риск развития диабета II типа на 59%. Повышается вероятность появления заболевания и в случае, если ужинать после 10 часов вечера. При этом низкие риски развития болезни выявлены при частом потреблении пищи. Речь идёт о пятиразовом питании. Если же завтракать до 8 часов утра и ужинать до 7 часов вечера, то риски развития диабета II типа получится снизить.
"В совокупности эти результаты подтверждают эффективность хронопитания (т. е. связь между питанием, циркадными ритмами и здоровьем) для профилактики хронических заболеваний", — подчеркнули учёные.
Ранее врач Елена Тихомирова рассказала, что замороженные смузи приводят к появлению лишнего веса. Такие напитки богаты углеводами, включая простые сахара. Также стоит быть осторожными с роллами, соками, хлопьями.
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