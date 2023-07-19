Регион

Уведомления отключены

19 июля, 13:50
20654

Учёные установили связь между временем завтрака и развитием диабета

IJE: Поздний завтрак повышает риск развития диабета II типа почти на 60%

Учёные из Университета Помпеу Фабра в Испании выявили возможность развития диабета из-за позднего завтрака. Они опубликовали результаты исследования в журнале International Journal of Epidemiology (IJE).

В ходе исследования учёные наблюдали за более чем 100 тысячами человек на протяжении семи лет. Они собирали данные о здоровье участников и отслеживали их пищевые привычки. В ходе анализа исследователи пришли к выводу, что завтрак после 9 часов утра увеличивает риск развития диабета II типа на 59%. Повышается вероятность появления заболевания и в случае, если ужинать после 10 часов вечера. При этом низкие риски развития болезни выявлены при частом потреблении пищи. Речь идёт о пятиразовом питании. Если же завтракать до 8 часов утра и ужинать до 7 часов вечера, то риски развития диабета II типа получится снизить.

"В совокупности эти результаты подтверждают эффективность хронопитания (т. е. связь между питанием, циркадными ритмами и здоровьем) для профилактики хронических заболеваний", — подчеркнули учёные.

Кардиолог рассказала о полезном воздействии абрикосов на сердце

Кардиолог рассказала о полезном воздействии абрикосов на сердце

Ранее врач Елена Тихомирова рассказала, что замороженные смузи приводят к появлению лишнего веса. Такие напитки богаты углеводами, включая простые сахара. Также стоит быть осторожными с роллами, соками, хлопьями.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров