Учёные установили связь между временем завтрака и развитием диабета

В ходе исследования учёные наблюдали за более чем 100 тысячами человек на протяжении семи лет. Они собирали данные о здоровье участников и отслеживали их пищевые привычки. В ходе анализа исследователи пришли к выводу, что завтрак после 9 часов утра увеличивает риск развития диабета II типа на 59%. Повышается вероятность появления заболевания и в случае, если ужинать после 10 часов вечера. При этом низкие риски развития болезни выявлены при частом потреблении пищи. Речь идёт о пятиразовом питании. Если же завтракать до 8 часов утра и ужинать до 7 часов вечера, то риски развития диабета II типа получится снизить.