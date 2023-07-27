Врач назвал "суперпродукт" для диабетиков

Когда у человека диагностируют диабет второго типа, это сразу же сильно ограничивает рацион разрешённых к употреблению напитков, сужая его чуть ли не до единственного варианта — чистой воды. Эксперты рассказали, от какого питья придётся отказаться, а также о безопасной для здоровья альтернативе.

"Важно отказаться от спортивных и энергетических напитков. Они обычно содержат большое количество сахара и электролитов, которые могут привести к резкому повышению уровня глюкозы в крови. Они также могут содержать кофеин, который может негативно влиять на уровень глюкозы", — объяснил врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с gazetametro.ru.

Людям, страдающим сахарным диабетом второго типа, и впрямь многое нельзя, однако пить всю оставшуюся жизнь одну лишь чистую воду необязательно, успокоил токсиколог. Например, можно взять в магазине воду с ароматизатором в составе или добавлять лимонную дольку. Цитрусовые и, в частности, лимоны, согласно классификации Американской диабетической ассоциации, считаются "суперпродуктами" для больных диабетом. В них много клетчатки и витамина С, а вместе с тем невысокий гликемический индекс, что значительно снижает риск скачка сахара в крови. К сожалению, такой вариант не подойдёт людям с больным желудком.

На самом деле ограничения сильно зависят от индивидуальных особенностей организма, добавила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Яна Шварц. Некоторым людям с диабетом необходимы жёсткие ограничения, а кому-то они необязательны. В любом случае сначала стоит обратиться в клинику, сдать анализы и проконсультироваться со специалистом.