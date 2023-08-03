Врач развенчала мифы о пользе чайного гриба при онкологии и диабете

Чайный гриб содержит в себе множество полезных веществ, однако не является целительной панацеей. О реальных достоинствах комбучи и мифах вокруг них рассказала диетолог Анастасия Тараско.

Людям чайный гриб известен ещё с древности, сообщила врач. Он оказывает хороший эффект на микрофлору кишечника, но в остальном качество комбучи очень зависит от того, сколько сахара она содержит. Более того, если напиток на чайном грибе неправильно приготовить, он может быть вреден.

"Но говорить о том, что чайный гриб является чудодейственным лекарственным средством, — неправильно. Соответствующие исследования не были проведены", — объяснила диетолог интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Медик добавила, что чайный гриб — один из тех продуктов народной медицины, представители которой как будто бы могут вылечить что угодно, но и ни от чего конкретного при этом не помогают. Его можно употреблять в адекватных количествах, но воспевания целебных качеств, способных одолеть диабет или даже рак, явно неуместны. Это только вводит в заблуждение страдающих от тяжёлых болезней людей, резюмировала Тараско.