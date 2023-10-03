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3 октября, 10:17

Диетолог назвала лидера среди кисломолочных продуктов

Диетолог Мансурова: Кефир помогает снизить риски развития диабета II типа

Кефир является лидером среди кисломолочных продуктов. Напиток особенно полезен для профилактики последствий антибактериальной терапии, а также помогает снизить риски развития сахарного диабета II типа. Об этом рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.

"Систематическое употребление ряженки и кефира помогает снизить риски развития сахарного диабета II типа. Напитки повышают чувствительность инсулиновых рецепторов клеток мышечной и жировой ткани и помогают снизить уровень сахара в крови", — приводит слова Мансуровой aif.ru.

По словам эксперта, важную роль в составе таких продуктов играет магний. Он воздействует на клетки островкового аппарата поджелудочной железы и на инсулиновые рецепторные комплексы.

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Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал самые полезные кисломолочные продукты. По словам медика, они "живые", хоть и могут быть невзрачными на вид.

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Дарья Нарыкова
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