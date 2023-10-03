Диетолог назвала лидера среди кисломолочных продуктов

Кефир является лидером среди кисломолочных продуктов. Напиток особенно полезен для профилактики последствий антибактериальной терапии, а также помогает снизить риски развития сахарного диабета II типа. Об этом рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.

"Систематическое употребление ряженки и кефира помогает снизить риски развития сахарного диабета II типа. Напитки повышают чувствительность инсулиновых рецепторов клеток мышечной и жировой ткани и помогают снизить уровень сахара в крови", — приводит слова Мансуровой aif.ru.

По словам эксперта, важную роль в составе таких продуктов играет магний. Он воздействует на клетки островкового аппарата поджелудочной железы и на инсулиновые рецепторные комплексы.