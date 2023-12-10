Врач рассказал, о каком смертельном недуге может говорить ощущение кома в горле
Хирург Базаров: Ощущение кома в горле и шумы в голове могут указывать на рак
Ощущение кома в горле и шумы в голове могут сигнализировать о наличии тимомы — злокачественной опухоли в средостении (центральное пространство грудной клетки между двумя плевральными полостями). Об этом рассказал торакальный хирург Дмитрий Базаров.
По его словам, симптоматика часто зависит от типа опухоли. В ряде случаев тимомы вызывают компрессионный медиастинальный синдром, из-за которого у пациента появляются боли в грудной клетке, сухой кашель и одышка. Также опухоль может передавливать диафрагмальный нерв или пищевод, из-за чего возникают проблемы с дыханием, в частности появляется ощущение кома в горле. Вместе с тем медик напомнил и о симптоме компрессии венозных стволов, при котором нарушается отток крови от головы и верхней половины туловища. В дальнейшем это приводит к возникновению шумов в голове, отёчности лица и частым головным болям.
"Тимомы характеризуются агрессивным течением, могут давать метастазы в лимфоузлы, лёгкие и грудную стенку, поэтому принята агрессивная хирургическая тактика: удаление тимомы вместе с вилочковой железой и жировой клетчаткой переднего средостения, дополненное по показаниям химиолучевой терапией", — резюмировал Базаров в беседе с "Газетой.ru".
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