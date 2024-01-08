6 золотых правил, которые уберегут женщин от цистита зимой

Цистит — одно из самых распространённых и неприятных заболеваний, которое представляет собой воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря. В большинстве случаев причиной является бактериальная инфекция. Заболевание проявляется дискомфортом в области мочевого пузыря, учащённым, болезненным мочеиспусканием с резью и жжением, а иногда и примесью крови в моче. Если долго не начинать лечение, может развиться воспаление в почках.

Почему женщины?

В силу анатомических особенностей строения организма болезнь чаще возникает у женщин — примерно в 80% случаев, по сравнению с мужчинами. Причина такого соотношения по большей части заключается в длине мочеиспускательного канала, который составляет у женщин порядка 5 см, а у мужчин — 15–20 см. Говоря простым языком, патогенным микробам гораздо проще "добраться" до мочевого пузыря женщины.

Важно понимать, что в каждом случае есть определённые особенности возникновения и течения цистита. Это могут быть переохлаждение, сахарный диабет, запоры, аллергические реакции на некоторые препараты, возрастной фактор, половой акт, во время которого уретра смещается во влагалище и в неё попадают микробы, а также другие анатомические особенности и новообразования. Как уберечь себя от этой угрозы? Специалисты рекомендуют соблюдать шесть очень простых, но буквально золотых правил.

1. После секса бегите в туалет

В чём основная причина цистита у женщин и как его избежать? Фото © Shutterstock

Цистит после секса — одно из самых коварных и отравляющих жизнь заболеваний. Оно часто связано с занесением патогенной микрофлоры в уретру во время полового акта. Поэтому после него нужно обязательно опорожнять мочевой пузырь. После туалета следует принять душ и смазать вход в уретру антибактериальными мазями или спреем.

2. Соблюдайте гигиену

Одним из самых частых возбудителей цистита являются постоянные обитатели кишечного тракта. Из этого следует первое правило профилактики цистита: все гигиенические процедуры необходимо выполнять движениями спереди-назад, чтобы не заносить в уретру бактерии с области заднего прохода.

Соблюдение основных правил личной гигиены — крайне важный аспект в профилактике цистита. В частности, простая регулярная замена нижнего белья и обмывание зоны промежности тёплой водой хотя бы раз в день. При этом не стоит увлекаться мылом и гелями с сильными отдушками или большим содержанием активных моющих веществ — всё это может оказывать раздражающий эффект. Вдвойне серьёзно стоит подходить к вопросам чистоплотности в периоды менструации: не забывать менять гигиенические принадлежности и регулярно принимать душ.

3. Больше пейте воды

Почему после наступления менопаузы женщинам нужно обратить внимание на меры профилактики цистита? Фото © Shutterstock

Да, обратить внимание стоит не только на интимные зоны. Развитие и обострение цистита может спровоцировать и то, что вы съели на завтрак, обед или ужин. Пряности, специи, кофе, спиртное, жареная и маринованная пища — всё это влияет на состав мочи, которая в свою очередь раздражает стенки мочевого пузыря и уретры, мочеиспускательного канала. А дальше — воспаление и цистит. Для того чтобы вредоносные микроорганизмы не успевали обосновываться в организме, надо выпивать достаточное количество жидкости — около 6–8 стаканов в день. Это следует делать также для более частого мочеиспускания, которое приведёт к уменьшению концентрации мочи и избавлению от бактерий в тракте.

4. Хватит это терпеть

Обратите внимание: в туалет стоит всегда идти сразу, как только возникла необходимость. Терпеть не следует ни в коем случае, своевременное опорожнение мочевого пузыря — одно из основных мер профилактики цистита.

5. Избегайте переохлаждений

Соблюдая эти 6 простых правил, женщины предотвратят цистит. Фото © Shutterstock

Всем известен фактор, провоцирующий цистит, особенно актуальный в холодное время года, — переохлаждение. Здесь вступают в силу правила, с детства известные всем — от мам и бабушек: утепляться, выходя зимой из дома, не сидеть на холодных поверхностях, не купаться в прохладной или холодной воде, а выйдя, вытираться полотенцем и надевать сухое бельё. Это действительно важно.

6. Особое внимание в периоды менопаузы и беременности

Риск возникновения болезни усиливается на фоне гормональных сбоев. Женщины сталкиваются с циститом чаще во время беременности и после наступления менопаузы. В первом случае причиной является изменение гормонального фона и препятствие оттоку мочи растущей маткой. Часто присутствие бактерий в моче у беременных происходит без симптомов, однако это приводит к формированию хронического очага инфекции и последующим инфекциям мочеполовых путей. Поэтому в качестве профилактической меры рекомендуется регулярно сдавать анализы мочи и контролировать состояние диуреза, а также проводить посткоитальную профилактику.