Азы пикапа: 3 подката, которые действительно могут зацепить женщину

Грамотный подкат — это настоящее искусство, которое требует тонкости, деликатности, остроумия и чувства юмора. К сожалению, не все мужчины ими владеют. Фразы "Девушка, можно с вами познакомиться?" или "Вашей маме зять не нужен?" у дам вызывают не больше энтузиазма, чем предложение на работе задержаться на пару часов. А вот эти три приёма гарантируют вам успех, феерический секс, тайский массаж ну или как минимум телефонный номер.

1. Ненавязчивый совет с иронией

Как нестандартно познакомиться с женщиной, чтобы она ответила взаимностью. Фото © Shutterstock

Давайте об актуальном: зима, гололёд, прохожие идут вперевалочку, как пингвины, по заснеженным тротуарам, и вдруг кто-то поскальзывается и падает. Парень как истинный герой приходит пострадавшему на помощь, а потом (будто случайно) обращается к девушке: "У меня так приятель в прошлом году льда на коктейль нам в ботинке принёс. Ты тоже будь осторожна". Он ненавязчиво проявляет заботу и при этом демонстрирует свою заинтересованность и чувство юмора. Женщинам такое нравится.

Только не нужно давить авторитетом и заставлять девушку чувствовать себя ученицей, которая не выучила урок. Совет должен выглядеть как забота: "У тебя из свитера торчит нитка, давай помогу, у тебя зубы не дотянутся". К мягкому и тактичному мужчине сразу просыпается доверие. Девушка ослабляет оборону и прячет колючие шипы. Теперь можно приступать и непосредственно к знакомству.

2. Магия вне Хогвартса

Эти 3 небанальных и действенных лайфхака помогут мужчине подкатить к даме сердца и обратить на себя внимание. Фото © Shutterstock

Пребывание в центре внимания добавляет образу невыносимую харизматичность. Женщины любят мужчин, которые умеют развлекать и развлекаться. Именно поэтому трюки и фокусы действуют на девушек как магнит.

Летающие оливки, взрывающиеся соломинки, конфеты из ушей — дамы, как дети, они падки на завораживающие трюки. Когда начнёте своё шоу, позаботьтесь для начала, чтобы ваши приятели выступили в качестве первых благодарных зрителей. Потом повернитесь к подходящей зрительнице и скажите: "Ты всё видела? Если угадаешь, как работает этот фокус, я угощаю".

Если та не сможет ничего объяснить, значит, девушка от восхищения забыла основы ньютоновской механики или просто весь шестой класс была отвлечена ранним открытием собственной сексуальности. И то и другое нам подходит. После объяснения трюка переведите разговор собственно на даму. Сделать это очень легко: "Ладно, на сегодня хватит фокусов. Расскажи лучше о себе". Когда напитки будут допиты, уходите. Не забыв, впрочем, пригласить её на следующее представление. Особенная острота симпатии здесь подкреплена интересом со стороны. То есть все другие девушки видят, какой вы классный, и ей завидуют.

3. Просьба о помощи

Рабочие трюки для мужчины, чтобы охмурить женщину: 3 действенных метода. Фото © Shutterstock