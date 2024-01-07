10 гениальных снеговиков, которым самое место в музее
Не все снеговики — оформленные сугробы с морковкой вместо носа. Есть такие творческие люди, у которых в руках даже зимние забавы превращаются в произведения искусства.
"Я сделал снежного трицератопса", — zcki.
Фото © Reddit / zcki
"Двойной алмаз из снега, команда Вермонта, 2022 год", — freeword.
"Вот такой снеговик!" — Larz2411.
Фото © Reddit / Larz2411
"Истуканы с острова Пасхи, 2022 год", — mattdjmorris.
"Снежный лев, которого сделал я", — mattdjmorris.
"Греческий храм", — Homely_Homie.
Фото © Reddit / Homely_Homie
"Снеговик, которого я построил час назад, чтобы отметить этот год (2020)", — a_sta_ces.
Фото © Reddit / a_sta_ces
"Мы назвали её "Тритреугольник", — freeword.
"Снегови... ца? Автор неизвестен", — xvmir.
Фото © Reddit / xvmir
"Сделал очень круглого снеговика", — FarGoose.
Фото © Reddit / FarGoose
Reddit / mattdjmorris, FarGoose