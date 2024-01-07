Регион

Уведомления отключены

7 января, 14:00

10 гениальных снеговиков, которым самое место в музее

Не все снеговики — оформленные сугробы с морковкой вместо носа. Есть такие творческие люди, у которых в руках даже зимние забавы превращаются в произведения искусства.

"Я сделал снежного трицератопса", — zcki.

Фото © Reddit / zcki

Фото © Reddit / zcki

"Двойной алмаз из снега, команда Вермонта, 2022 год", — freeword.

Фото © Reddit / freeword

Фото © Reddit / freeword

"Вот такой снеговик!" Larz2411.

Фото © Reddit / Larz2411

Фото © Reddit / Larz2411

"Истуканы с острова Пасхи, 2022 год", — mattdjmorris.

Фото © Reddit / mattdjmorris

Фото © Reddit / mattdjmorris

"Снежный лев, которого сделал я", — mattdjmorris.

Фото © Reddit / mattdjmorris

Фото © Reddit / mattdjmorris

"Греческий храм", — Homely_Homie.

Фото © Reddit / Homely_Homie

Фото © Reddit / Homely_Homie

"Снеговик, которого я построил час назад, чтобы отметить этот год (2020)", — a_sta_ces.

Фото © Reddit / a_sta_ces

Фото © Reddit / a_sta_ces

"Мы назвали её "Тритреугольник", — freeword.

Фото © Reddit / freeword

Фото © Reddit / freeword

"Снегови... ца? Автор неизвестен", — xvmir.

Фото © Reddit / xvmir

Фото © Reddit / xvmir

"Сделал очень круглого снеговика", — FarGoose.

Фото © Reddit / FarGoose

Фото © Reddit / FarGoose

7 привычек пар, которые не расстанутся никогда, — проверьте ваши отношения
7 привычек пар, которые не расстанутся никогда, — проверьте ваши отношения
Обложка ©

Reddit / mattdjmorris, FarGoose

Сергей Трофимов
  • Wow
  • Вдохновение и мотивация
  • Лучшее из Интернета
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров