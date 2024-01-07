Немытые волосы и девушки-суккубы: 6 странных трендов 2024 года
Чтобы встретить Новый год во всеоружии, надо знать, что будет актуально. Впрочем, усердствовать тоже не стоит: эти тренды подходят не всем.
Дедушкина одежда, прозрачные юбки и бумажные пакеты — в 2024-м нас ждут треш и угар, от которых будет очень сложно скрыться.
1. "Дедушкин стиль"
Фото © Pinterest
Продолжение "папиного образа", модного в 1990-х, — "стиль дедушки". Это во всех смыслах не ново, но в следующем году точно будет в тренде. Во всяком случае, по мнению Pinterest.
"Дедушкин" гардероб отличается эклектичностью и выразительностью. Он позволяет сочетать уличную одежду с высокой модой, а стиль ретро с актуальными новинками. Но главное преимущество такого образа — его удобно носить.
2. Бахрома
Фото © Unsplash / pawel szvmanski
Стиль хиппи уже возвращался в моду десять лет назад. В 2024-м бахрома снова будет повсюду, сообщает New York Post.
Модные дома уже поддержали этот тренд на последних показах. Prada и Christian Dior украсили бахромой жакеты и юбки, Gucci — комбинезоны, Александр Маккуин — кожаные куртки, а Джорджо Армани — блузки.
3. Девушки-суккубы
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Обычные "чики" уже не в моде — пришло время суккубов. Так в Средневековье называли демонов похоти и разврата. По ночам они посещали молодых мужчин и вызывали у них эротические грёзы.
Современные суккубы никого не посещают, но выглядят по-прежнему демонически. У них мрачный макияж, тонкие брови и длинные ногти. Эстетика готики и гранжа тоже приветствуется.
4. Немытые волосы
Кадр из видео © YouTube / Miu Miu
Волосы, которые выглядят грязными, — главный тренд весны и лета 2024 года. Такой вывод сделал журнал Vogue: этот образ доминировал на последних модных показах.
Если хотите быть актуальными, не жалейте средств для укладки. "Нетронутыми" причёсками уже будет трудно кого-нибудь удивить.
5. Прозрачные юбки
Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / museiparis
Тот же Vogue утверждает, что в 2024-м не надо стесняться: юбка должна быть максимально прозрачной. Окружающим пора узнать, что она скрывает.
Под юбкой может быть как нижнее бельё, так и что-то позабористее. Всё зависит от вашей решимости. Главное — не отвечать на звонки Ивлеевой.
6. Бумажные пакеты с покупками
Фото © Flickr / Tim Redpath
Вы уже давно поняли, что это круто. Теперь сдались и модные журналы. В 2024-м будет стыдно выйти на улицу без бумажного пакета. И желательно, чтобы на нём красовался дорогой логотип. Что внутри — не так уж и важно! Вряд ли кто-нибудь туда заглянет.
Unsplash / pawel szvmanski