Немытые волосы и девушки-суккубы: 6 странных трендов 2024 года

Дедушкина одежда, прозрачные юбки и бумажные пакеты — в 2024-м нас ждут треш и угар, от которых будет очень сложно скрыться.

1. "Дедушкин стиль"

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Продолжение "папиного образа", модного в 1990-х, — "стиль дедушки". Это во всех смыслах не ново, но в следующем году точно будет в тренде. Во всяком случае, по мнению Pinterest.

"Дедушкин" гардероб отличается эклектичностью и выразительностью. Он позволяет сочетать уличную одежду с высокой модой, а стиль ретро с актуальными новинками. Но главное преимущество такого образа — его удобно носить.

2. Бахрома

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Стиль хиппи уже возвращался в моду десять лет назад. В 2024-м бахрома снова будет повсюду, сообщает New York Post.

Модные дома уже поддержали этот тренд на последних показах. Prada и Christian Dior украсили бахромой жакеты и юбки, Gucci — комбинезоны, Александр Маккуин — кожаные куртки, а Джорджо Армани — блузки.

3. Девушки-суккубы

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / kyliejenner

Обычные "чики" уже не в моде — пришло время суккубов. Так в Средневековье называли демонов похоти и разврата. По ночам они посещали молодых мужчин и вызывали у них эротические грёзы.

Современные суккубы никого не посещают, но выглядят по-прежнему демонически. У них мрачный макияж, тонкие брови и длинные ногти. Эстетика готики и гранжа тоже приветствуется.

4. Немытые волосы

Кадр из видео © YouTube / Miu Miu

Волосы, которые выглядят грязными, — главный тренд весны и лета 2024 года. Такой вывод сделал журнал Vogue: этот образ доминировал на последних модных показах.

Если хотите быть актуальными, не жалейте средств для укладки. "Нетронутыми" причёсками уже будет трудно кого-нибудь удивить.

5. Прозрачные юбки

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / museiparis

Тот же Vogue утверждает, что в 2024-м не надо стесняться: юбка должна быть максимально прозрачной. Окружающим пора узнать, что она скрывает.

Под юбкой может быть как нижнее бельё, так и что-то позабористее. Всё зависит от вашей решимости. Главное — не отвечать на звонки Ивлеевой.

6. Бумажные пакеты с покупками

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