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6 января, 16:00

Трудно поверить, но 10 этих удивительных вещей создали с помощью 3D-принтера

3D-печать открыла новые возможности для креатива в домашних условиях. Собрали несколько удивительных работ, которые были созданы благодаря этому изобретению, и вы точно будете от них в восторге.

"Дали попробовать 3D-печать в школе...", scooper31.

Фото © Reddit / scooper31

Фото © Reddit / scooper31

"Это капустная собака. Распечаталась очень хорошо", FLSUN3dprinter.

Фото © Reddit / FLSUN3dprinter

Фото © Reddit / FLSUN3dprinter

"Вот доказательство, что за настойчивость всегда следует вознаграждение... Мой полный костюм Железного Человека, распечатанный из множества деталей на маленьком принтере Up Mini за полгода", JayLuvLL.

Фото © Reddit / JayLuvLL

Фото © Reddit / JayLuvLL

"Как заказывали! Вот мой конь Мак с рогом, который я ему распечатал", Bogey01.

Фото © Reddit / Bogey01

Фото © Reddit / Bogey01

"Я нашёл модель миниатюрной электростанции и модифицировал её, чтобы та подходила к моему увлажнителю воздуха", RocketPuff.

Фото © Reddit / RocketPuff

Фото © Reddit / RocketPuff

"Жена и я (в основном она) сделали игрушечные слуховые аппараты для кукол нашей племянницы. Они выглядят точно так же, как её настоящий", UselessCourage.

Фото © Reddit / UselessCourage

Фото © Reddit / UselessCourage

"Устали от того, что вашу зарядку постоянно крадут? Запутайте воришек", A_Very_Brave_Taco.

Фото © Reddit / A_Very_Brave_Taco

Фото © Reddit / A_Very_Brave_Taco

"Недавно у меня было подробное МРТ головы. С использованием бесплатного программного обеспечения я смог сделать из записей 3D-модель и превратить её в настольный светильник!" пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit.

"Жена и дети постоянно забирали мою зарядку... Решил проблему", — TheMaskedSwinger.

Фото © Reddit / TheMaskedSwinger

Фото © Reddit / TheMaskedSwinger

"Мой костюм Базза Лайтера с реактивным ранцем!" DansJungle.

Фото © Reddit / DansJungle

Фото © Reddit / DansJungle

10 обыденных вещей, которыми нужно наслаждаться сейчас, ведь через 10 лет они уже исчезнут
10 обыденных вещей, которыми нужно наслаждаться сейчас, ведь через 10 лет они уже исчезнут
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Reddit / RocketPuff, DansJungle

Сергей Трофимов
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