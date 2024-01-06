Трудно поверить, но 10 этих удивительных вещей создали с помощью 3D-принтера
3D-печать открыла новые возможности для креатива в домашних условиях. Собрали несколько удивительных работ, которые были созданы благодаря этому изобретению, и вы точно будете от них в восторге.
"Дали попробовать 3D-печать в школе...", — scooper31.
Фото © Reddit / scooper31
"Это капустная собака. Распечаталась очень хорошо", — FLSUN3dprinter.
Фото © Reddit / FLSUN3dprinter
"Вот доказательство, что за настойчивость всегда следует вознаграждение... Мой полный костюм Железного Человека, распечатанный из множества деталей на маленьком принтере Up Mini за полгода", — JayLuvLL.
Фото © Reddit / JayLuvLL
"Как заказывали! Вот мой конь Мак с рогом, который я ему распечатал", — Bogey01.
Фото © Reddit / Bogey01
"Я нашёл модель миниатюрной электростанции и модифицировал её, чтобы та подходила к моему увлажнителю воздуха", — RocketPuff.
Фото © Reddit / RocketPuff
"Жена и я (в основном она) сделали игрушечные слуховые аппараты для кукол нашей племянницы. Они выглядят точно так же, как её настоящий", — UselessCourage.
Фото © Reddit / UselessCourage
"Устали от того, что вашу зарядку постоянно крадут? Запутайте воришек", — A_Very_Brave_Taco.
Фото © Reddit / A_Very_Brave_Taco
"Недавно у меня было подробное МРТ головы. С использованием бесплатного программного обеспечения я смог сделать из записей 3D-модель и превратить её в настольный светильник!" — пользователь Reddit.
Фото © Reddit / Пользователь Reddit.
"Жена и дети постоянно забирали мою зарядку... Решил проблему", — TheMaskedSwinger.
Фото © Reddit / TheMaskedSwinger
"Мой костюм Базза Лайтера с реактивным ранцем!" — DansJungle.
Фото © Reddit / DansJungle
Reddit / RocketPuff, DansJungle