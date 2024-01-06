Трудно поверить, но 10 этих удивительных вещей создали с помощью 3D-принтера

"Дали попробовать 3D-печать в школе...", — scooper31.

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"Это капустная собака. Распечаталась очень хорошо", — FLSUN3dprinter.

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"Вот доказательство, что за настойчивость всегда следует вознаграждение... Мой полный костюм Железного Человека, распечатанный из множества деталей на маленьком принтере Up Mini за полгода", — JayLuvLL.

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"Как заказывали! Вот мой конь Мак с рогом, который я ему распечатал", — Bogey01.

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"Я нашёл модель миниатюрной электростанции и модифицировал её, чтобы та подходила к моему увлажнителю воздуха", — RocketPuff.

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"Жена и я (в основном она) сделали игрушечные слуховые аппараты для кукол нашей племянницы. Они выглядят точно так же, как её настоящий", — UselessCourage.

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"Устали от того, что вашу зарядку постоянно крадут? Запутайте воришек", — A_Very_Brave_Taco.

Фото © Reddit / A_Very_Brave_Taco

"Недавно у меня было подробное МРТ головы. С использованием бесплатного программного обеспечения я смог сделать из записей 3D-модель и превратить её в настольный светильник!" — пользователь Reddit.

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"Жена и дети постоянно забирали мою зарядку... Решил проблему", — TheMaskedSwinger.

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"Мой костюм Базза Лайтера с реактивным ранцем!" — DansJungle.