10 обыденных вещей, которыми нужно наслаждаться сейчас, ведь через 10 лет они уже исчезнут

Узнайте, что предсказывают люди на Reddit о будущем через десять лет! От кабельного телевидения до блогеров-мамочек — это исчезнет на радость нам… Или нет?

"Я предсказываю, что через десять лет все эти стриминговые сервисы будут доступны в одном пакете. И они будут называть это кабельным телевидением", — xtra-chrisp.

"Зима достаточно холодная, чтобы уничтожить достаточное количество вредителей для огорода... А последствия... Сами понимаете", — Muncleman.

"Собственность. Всё, что нам нужно, быстро переходит на модели подписки, где технически вы ничем не владеете, кроме "гарантии" на небольшую часть продукта на следующий месяц", — Inflamed_toe.

Что люди на Reddit предсказывают о будущем через 10 лет? Фото © Freepik

"Скорее всего, моя бабушка, ей 94 года... Возможно, намного раньше, чем через десять лет", — CaptainBrinkmanship.

"Пенсия. Мы находимся на переломном моменте, когда всё становится слишком дорогим. Процентные ставки по ипотеке адские, люди живут дольше и получают меньше за свои деньги. Я правда думаю, что однажды мы все окажемся в ситуации, когда будем вынуждены работать до самого конца, потому что иначе не выжить", — EquivalentIsopod7717.

Какие изменения ждут нас через 10 лет? Фото © Freepik / DCStudio

"Осмелюсь предположить, что стриминговые сервисы, такие как Netflix. Они уже задыхаются и вынуждены вводить всё больше рекламных доходов. Мы вернёмся к пакетным предложениям со всей рекламой, как кабельное телевидение. Это единственный способ для этих компаний выжить", — mmortalPoseidon.

"Финансовая стабильность. Всё становится так дорого, что мы будем вынуждены накапливать всё больше и больше долгов", — Clear-Penalty339.

"Точно я не знаю, но я надеюсь, что пропадёт TikTok. Как учителю мне так надоело, что студенты танцуют глупые тикток-танцы в моём классе каждую свободную минуту", — audball2108.

Какие изменения ждут нас в будущем? Reddit делится прогнозами. Фото © Freepik

"Блогеры-мамочки или семейные блогеры. Это что-то за гранью добра и зла... Слушала недавно подкаст об этом и до сих пор в ужасе. Нужны законы, чтобы защитить их малышей. Лет через 10–20 мы увидим, как многие из этих детей расскажут свои ужасные истории и будут подавать в суд на родителей", — Kristaboo14.