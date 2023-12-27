Почему сатирик Геннадий Хазанов, озолотивший жену на госконтрактах, так не любит патриотов "Патриотизм — это рабство", — отпустил в адрес россиян народный артист Геннадий Хазанов, 1 декабря отметивший своё 78-летие. Где живёт худрук Московского театра эстрады и чем зарабатывает его семья? 26 декабря, 21:40 Геннадий Хазанов. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Анна Салынская, © Агентство городских новостей "Москва" / Василий Кузьмичёнок

Что заявил Хазанов

По мнению известного комика Хазанова, патриотизм — это орудие действующей власти, необходимое для достижения своих корыстных целей, из-за него, патриотизма, а также собственного невежества люди превращаются в послушных рабов, слепо идущих убивать и умирать.

Это заявление юморист, похоже, сделал в своей роскошной латвийской резиденции, расположенной в курортной Юрмале, — за окном кабинета артиста виднеется пейзаж, подозрительно напоминающий сосновый бор на проспекте Дзинтару.

Сразу после начала СВО Хазанов неожиданно оказался в Латвии, где его часто встречали в компании другого известного российского артиста — Леонида Ярмольника. Оба отрицают, что живут там постоянно, — мол, просто часто ездят в Юрмалу, последний, к примеру, — проведывать внуков. Тем не менее Хазанова вполне можно назвать человеком мира: кроме российского паспорта у него ещё есть израильский и как минимум вид на жительство в Прибалтике.

У себя на канале в YouTube Геннадий Хазанов наконец раскрыл свои мысли по поводу СВО и будущего России.

Как семейство Хазановых зарабатывало на Театре эстрады

Геннадий Хазанов руководит государственным Театром эстрады 17 лет: с 2003 по 2009 год и с октября 2012 года по настоящее время. За этот период театр как хозяйствующий объект заключал сотни контрактов для обслуживания своей деятельности. Некоторые из этих договоров выглядят неоднозначно.

Согласно данным сайта госзакупок, практически сразу после второго назначения Хазанова на должность худрука — в январе 2013 года — бюджетный Театр эстрады заключает договор аренды театрального оборудования сроком на три года и стоимостью 41,3 млн рублей с ИП Эльбаум Злата Иосифовна, созданным за два месяца до контракта — в ноябре 2012 года. Эльбаум Злата — супруга Хазанова.

На супругу худрука Театра эстрады зарегистрировано ИП как раз с деятельностью в сферах искусства, организации ивентов и сдачи в аренду недвижимости, а также различного театрального оборудования.

Геннадий Хазанов и его супруга Злата Эльбаум. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

Когда муж, как руководитель госпредприятия, отдаёт многомиллионные контракты своим родственникам, это прямой конфликт интересов.

Кроме того, в феврале, апреле и июне 2013 года театр заключил со своим руководителем три контракта на сумму 5,3 млн рублей на некие "услуги в области культуры, не включённые в другие группировки".







Где Хазанов живёт в Латвии

Семья юмориста активно вкладывает заработанные деньги в недвижимость в разных странах. Например, дорогостоящая недвижимость Хазанова расположена практически на берегу Балтийского моря. Жильё находится в респектабельном ЖК "Юрмальская волна" — построенном в 2007 году восьмиэтажном здании с широкими террасами и панорамным остеклением. Здесь всего 76 апартаментов площадью от 75 до 340 кв. м, на первом этаже комфортабельное лобби, в подвале — гараж на 100 машин. Покой жильцов круглосуточно охраняет собственная служба безопасности.

Совсем рядом с комплексом находится знаменитый концертный зал "Дзинтари", где раньше проводились российские музыкальные фестивали "Новая волна" и "Голосящий КиВиН", а теперь латвийская певица Лайма Вайкуле собирает беглых российских селебрити на ежегодном русофобском фестивале имени себя.

Состав жильцов, судя по отсутствию актуальных предложений о продаже жилплощади, меняется нечасто, из-за чего стать соседом российского артиста непросто и дорого, — последний раз здесь продавались апартаменты несколькими этажами ниже. Трёшка площадью 156 кв. м, расположенная на третьем этаже ЖК, ушла за 600 тыс. евро — это 60 млн рублей по текущему курсу.









Что у Хазанова есть в Москве

В Москве в последние годы Хазанов с супругой Златой Эльбаум регистрируются в арбатских переулках, на улице Малая Молчановка, в историческом здании 1913 года постройки. Здесь семье принадлежит огромная — площадью 246,2 кв. м — квартира, расположенная на верхних этажах. Рыночная стоимость одного квадрата в этом доме достигает 610 тыс. рублей, таким образом, жильё Хазановых можно оценить в сумму 150 млн рублей.

Кроме этого жилья у юмориста есть ещё одно — на улице Серафимовича, дом 2, — это знаменитый Дом на набережной, где жила советская партийная элита и находится Театр эстрады, худруком которого Хазанов до сих пор является. Пятикомнатную квартиру площадью 115 квадратов и рыночной стоимостью около 80 млн рублей сейчас, похоже, занимает единственная дочь артиста Алиса.

Здание Московского государственного театра эстрады. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Василий Кузьмичёнок

Хазановы — землевладельцы. На главу семейства регистрировались 15 соток земли в Рузском районе Подмосковья в деревне Сонино. Ещё двумя наделами — около 30 соток — артист владел вместе с супругой. Они расположены в посёлке Дубки Одинцовского района Московской области в ДПК им. 5 декабря 1936 г. Весной текущего года участок этой же площади с домом 300 квадратов здесь продавался за 46 млн рублей.

Чем богата жена юмориста Злата Эльбаум

Де-юре Злата Эльбаум успешнее мужа. Согласно её декларации о доходах за 2021 год, женщина заработала 24 млн рублей — почти в два раза больше Хазанова (его доход за тот же период составил всего 13,5 млн руб.).

На снимке, предположительно, особняк семьи Хазановых. Фото © M24.ru

В России на Злате Эльбаум числилось три земельных участка общей площадью 45 соток в 15 километрах от Москвы по Калужскому шоссе, в посёлке Согласие. Супруги приобрели их ещё в декабре 1998 года, и с тех пор здесь появились хозяйский дом, дом для дочери, гостевой домик, бассейн, баня, гараж и летняя кухня. В 2014-м особняк Хазановых попал в криминальные сводки после того, как его обокрали, несмотря на закрытую территорию и круглосуточную охрану.

За рубежом на неё оформлены две квартиры — 118 и 152 кв. м — в Израиле, а также две квартиры — 163 и 91 кв. м — в Латвии. В ту пору столичная пресса связывала успехи супруги с её коммерческой деятельностью.

Сейчас, кроме ИП, у Златы Эльбаум практически ничего нет. Фото © СПАРК-ИНТЕРФАКС

Судя по данным ЕГРЮЛ, Эльбаум действительно занималась бизнесом: в основном торговлей, но также строительством, ресторанами и сдачей в аренду недвижимости.

Почему Хазанов, накупивший недвижимости в Латвии и Израиле, осуждает россиян за патриотизм? 0 Возможно, он всегда недолюбливал россиян Потому что он патриот Израиля и Латвии Он так говорит, чтобы его не выгнали из других стран и не лишили активов Я не слежу за жизнью Хазанова, мне всё равно

Авторы Евгений Кузнецов