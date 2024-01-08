10 питомцев, которые вместе с нами ждали новогодние выходные и теперь кайфуют по полной
Мы долго ждали эти каникулы. И не только! Наши питомцы, будьте уверены, тоже в восторге, что можно немного отдохнуть вместе с хозяевами. Собрали 10 фотодоказательств.
"Мой мальчик обожает Рождество", — Zombree18.
Фото © Reddit / Zombree18
"Счастливого Рождества и Нового года от маленького Тутера", — ShevaunA.
Фото © Reddit / ShevaunA
"Котёнок любит Рождество", — Lipsofhoney45.
Фото © Reddit / Lipsofhoney45
"Самое время перекусить печеньками", — MemeDeli.
Фото © Reddit / MemeDeli
"Счастливого Рождества 🎄", — artbru97.
Фото © Reddit / artbru97
"Подготовка к праздникам прошла успешно", — Typical-Isopod7389.
Фото © Reddit / Typical-Isopod7389.
"Счастливых каникул!" — Sagaciouss1.
Фото © Reddit / Sagaciouss1
"Мы готовы к праздникам!" — VMVTLLhFM2euUra.
Фото © Reddit / VMVTLLhFM2euUra
"Лерой готов открывать подарки! Всех с праздниками!" — thefamiliarity2014.
Фото © Reddit / thefamiliarity2014
"Счастливых праздников, Реддит!" — j_miles.
Фото © Reddit / j_miles