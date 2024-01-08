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8 января, 08:00

10 питомцев, которые вместе с нами ждали новогодние выходные и теперь кайфуют по полной

Мы долго ждали эти каникулы. И не только! Наши питомцы, будьте уверены, тоже в восторге, что можно немного отдохнуть вместе с хозяевами. Собрали 10 фотодоказательств.

"Мой мальчик обожает Рождество", — Zombree18.

Фото © Reddit / Zombree18

Фото © Reddit / Zombree18

"Счастливого Рождества и Нового года от маленького Тутера", — ShevaunA.

Фото © Reddit / ShevaunA

Фото © Reddit / ShevaunA

"Котёнок любит Рождество", — Lipsofhoney45.

Фото © Reddit / Lipsofhoney45

Фото © Reddit / Lipsofhoney45

"Самое время перекусить печеньками", — MemeDeli.

Фото © Reddit / MemeDeli

Фото © Reddit / MemeDeli

"Счастливого Рождества 🎄", — artbru97.

Фото © Reddit / artbru97

Фото © Reddit / artbru97

"Подготовка к праздникам прошла успешно", — Typical-Isopod7389.

Фото © Reddit / Typical-Isopod7389.

Фото © Reddit / Typical-Isopod7389.

"Счастливых каникул!" Sagaciouss1.

Фото © Reddit / Sagaciouss1

Фото © Reddit / Sagaciouss1

"Мы готовы к праздникам!" VMVTLLhFM2euUra.

Фото © Reddit / VMVTLLhFM2euUra

Фото © Reddit / VMVTLLhFM2euUra

"Лерой готов открывать подарки! Всех с праздниками!" thefamiliarity2014.

Фото © Reddit / thefamiliarity2014

Фото © Reddit / thefamiliarity2014

"Счастливых праздников, Реддит!" j_miles.

Фото © Reddit / j_miles

Фото © Reddit / j_miles

7 историй от реальных людей, которые докажут, что новогодние чудеса — совсем не сказки
7 историй от реальных людей, которые докажут, что новогодние чудеса — совсем не сказки
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Reddit / j_miles, artbru97

Сергей Трофимов
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