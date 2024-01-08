10 питомцев, которые вместе с нами ждали новогодние выходные и теперь кайфуют по полной

Мы долго ждали эти каникулы. И не только! Наши питомцы, будьте уверены, тоже в восторге, что можно немного отдохнуть вместе с хозяевами. Собрали 10 фотодоказательств.