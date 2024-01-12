Россиянам рассказали, кому и как нужно пройти диспансеризацию в 2024 году

Диспансеризация позволяет вовремя обнаружить скрытые болезни или подтвердить, что со здоровьем всё в порядке. Кому в этом году нужно пройти обследование, напомнили в РИА "ФедералПресс".

По информации издания, обследование предусмотрено один раз в три года для граждан в возрасте от 18 до 39 лет. Если ваш возраст на текущий год составляет 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 или 39 лет, то вы имеете право записаться на прохождение обследования. В 2024 году программа распространяется на лиц, родившихся в 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003 и 2006 годах. Люди старше 40 лет должны проходить обследование ежегодно. В 2024 году это касается людей, родившихся в 1984 году и ранее.

На первом этапе обследования проводят обычный скрининг, он организован для всех. В него входят:

консультация с терапевтом;

анкетирование — нужно для выявления рисков, в анкете спрашивают о перенесённых или хронических заболеваниях, образе жизни, вредных привычках;

измерение роста и веса;

измерение артериального давления;

анализы крови и мочи;

электрокардиография;

флюорография;

гинеколог.

На втором этапе проводится консультация узких специалистов и более глубокие медицинские анализы, такие как консультация кардиолога, офтальмолога, невролога или других специалистов, рентген или КТ лёгких, ФГДС и колоноскопия. Недавно в программу диспансеризации был добавлен скрининг на онкозаболевания.

Для пациентов, переболевших CoViD-19, предусмотрена расширенная программа медицинского обследования. Даже если в медицинской карте нет информации о заболевании, можно пройти обследование бесплатно. Цель углублённой диспансеризации заключается в выявлении признаков или факторов, способствующих развитию хронических заболеваний после перенесённого вируса.

Для записи на обследование необходимо предъявить полис обязательного медицинского страхования и паспорт. Записаться на диспансеризацию можно лично через регистратуру поликлиники или онлайн через портал "Госуслуги".