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1 декабря, 10:44

Репродуктивный чекап для женщин и мужчин с нового года включат в ОМС

Голикова: С 2024 года работающие россияне будут проходить диспансеризацию по ОМС

<p>Обложка © Freepik</p>

Обложка © Freepik

В программу обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2024 году будет включён отдельный тариф на наблюдение за репродуктивным здоровьем российских граждан, а также тариф на диспансеризацию по состоянию здоровья работающих россиян. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на церемонии открытия конгресса "Национальное здравоохранение".

"Мы предусмотрели в программе [ОМС на следующий год] с отдельным тарифом диспансеризацию мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья. Для приближения к работающим гражданам медицинской помощи со следующего года вводим с отдельным тарифом системы ОМС диспансерное наблюдение за работающими", анонсировала вице-премьер.

Она отметила, что репродуктивный чекап будет осуществляться двумя способами. Его либо будут проводить медицинские подразделения работодателя, сотрудничая с ближайшими медучреждениями, либо будет заключаться отдельный договор с медицинской организацией.

Голикова также напомнила, что в Конституции РФ закреплены равные права на получение медицинской помощи для всех граждан страны. Отдельный порядок предоставления подушевого норматива вводится именно с целью соблюдения этих прав, в частности это касается закреплённого за медицинскими учреждениями Федерального медико-биологического агентства, а также за единственными в своих населённых пунктах организациями контингента.

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Ранее Голикова сообщила о том, что в России младенческая смертность упала почти на семь процентов с 2018 года. В стране также появились 1617 передвижных медицинских комплексов, больше 14 тысяч новых автомобилей.

Юрий Лысенко
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