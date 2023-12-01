Репродуктивный чекап для женщин и мужчин с нового года включат в ОМС

В программу обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2024 году будет включён отдельный тариф на наблюдение за репродуктивным здоровьем российских граждан, а также тариф на диспансеризацию по состоянию здоровья работающих россиян. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на церемонии открытия конгресса "Национальное здравоохранение".

"Мы предусмотрели в программе [ОМС на следующий год] с отдельным тарифом диспансеризацию мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья. Для приближения к работающим гражданам медицинской помощи со следующего года вводим с отдельным тарифом системы ОМС диспансерное наблюдение за работающими", — анонсировала вице-премьер.

Она отметила, что репродуктивный чекап будет осуществляться двумя способами. Его либо будут проводить медицинские подразделения работодателя, сотрудничая с ближайшими медучреждениями, либо будет заключаться отдельный договор с медицинской организацией.

Голикова также напомнила, что в Конституции РФ закреплены равные права на получение медицинской помощи для всех граждан страны. Отдельный порядок предоставления подушевого норматива вводится именно с целью соблюдения этих прав, в частности это касается закреплённого за медицинскими учреждениями Федерального медико-биологического агентства, а также за единственными в своих населённых пунктах организациями контингента.