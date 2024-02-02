Борющийся с онкологией Николай Дроздов госпитализирован в Москве
SHOT: Дроздова госпитализировали из-за осложнений на фоне борьбы с онкологией
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Известный зоолог и телеведущий, любимец миллионов Николай Дроздов госпитализирован в Москве. По данным SHOT, у ведущего "В мире животных" возникли осложнения на фоне борьбы с онкологией.
86-летнему Николаю Николаевичу стало плохо накануне вечером. Родственники не стали вызывать скорую, а сами спешно отвезли его в больницу. Медики обследовали телеведущего, стабилизировали его состояние и назначили дальнейшее лечение — противоопухолевую терапию. По данным телеграм-канала, Дроздова госпитализировали на дневной стационар, то есть в ближайшую неделю он будет ежедневно посещать необходимые процедуры и возвращаться домой.
Супруга зоолога Татьяна Петровна рассказала SHOT, что сегодня он уже чувствует себя хорошо и ответственно выполняет все предписания врачей. А Николай Николаевич заявил нам, что всё свободное от процедур время проводит на даче, где наслаждается свежим воздухом.
Напомним, что в сентябре 2023 года врачи выявили у Николая Дроздова злокачественную опухоль. Ситуация осложнялась ещё и тем, что у него есть ряд хронических заболеваний, однако прогнозы давали хорошие. В конце октября телеведущий снова был госпитализирован из-за осложнений. 25 ноября стало известно, что зоолог вновь обратился к медикам из-за плохого самочувствия после химиотерапии, а спустя месяц ему заметно полегчало — благодаря химиотерапии и лечению началась ремиссия.
Редакция Лайфа желает Николаю Николаевичу скорейшего выздоровления.