Борющийся с онкологией Николай Дроздов госпитализирован в Москве

Известный зоолог и телеведущий, любимец миллионов Николай Дроздов госпитализирован в Москве. По данным SHOT, у ведущего "В мире животных" возникли осложнения на фоне борьбы с онкологией.

86-летнему Николаю Николаевичу стало плохо накануне вечером. Родственники не стали вызывать скорую, а сами спешно отвезли его в больницу. Медики обследовали телеведущего, стабилизировали его состояние и назначили дальнейшее лечение — противоопухолевую терапию. По данным телеграм-канала, Дроздова госпитализировали на дневной стационар, то есть в ближайшую неделю он будет ежедневно посещать необходимые процедуры и возвращаться домой.

Супруга зоолога Татьяна Петровна рассказала SHOT, что сегодня он уже чувствует себя хорошо и ответственно выполняет все предписания врачей. А Николай Николаевич заявил нам, что всё свободное от процедур время проводит на даче, где наслаждается свежим воздухом.