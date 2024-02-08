Заражённая вода с "Фукусимы" может вызвать рост случаев рака у детей, заявил онколог

Утекшая с японской АЭС "Фукусима-1" радиоактивная вода может навредить людям, животным и морским обитателям, считает бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин. Эксперт указал на очень большой уровень заражения жидкости.

"Вода заражена стронцием, цезием. Там 22 миллиарда беккерелей. Это очень большая доза", — сказал собеседник РИА "ФедералПресс", добавив, что рано или поздно она уйдёт в мировой океан.

В свою очередь онколог Вадим Покровский считает, что пока сложно говорить о последствиях утечки. Он сравнил ситуацию с трагедией на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), когда радионуклиды, выпадавшие с радиоактивным осадками, вредили щитовидной железе человека. Это привело к росту случаев рака, чаще к раку щитовидки, причём в большинстве случаев у детей.

Однако, указывает врач, если в районе атомной станции не выращивают сельскохозяйственные культуры и не пасут скот, то переживать особенно не о чем, так как при закрытии заражённой зоны радиоактивные вещества попросту не попадут в организм человека. По его словам, на восстановление почвы может уйти несколько лет.