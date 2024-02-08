Заражённая вода с "Фукусимы" может вызвать рост случаев рака у детей, заявил онколог
Эксперт Никулин: Радиоактивная вода с "Фукусимы-1" попадёт в мировой океан
Утекшая с японской АЭС "Фукусима-1" радиоактивная вода может навредить людям, животным и морским обитателям, считает бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин. Эксперт указал на очень большой уровень заражения жидкости.
"Вода заражена стронцием, цезием. Там 22 миллиарда беккерелей. Это очень большая доза", — сказал собеседник РИА "ФедералПресс", добавив, что рано или поздно она уйдёт в мировой океан.
В свою очередь онколог Вадим Покровский считает, что пока сложно говорить о последствиях утечки. Он сравнил ситуацию с трагедией на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), когда радионуклиды, выпадавшие с радиоактивным осадками, вредили щитовидной железе человека. Это привело к росту случаев рака, чаще к раку щитовидки, причём в большинстве случаев у детей.
Однако, указывает врач, если в районе атомной станции не выращивают сельскохозяйственные культуры и не пасут скот, то переживать особенно не о чем, так как при закрытии заражённой зоны радиоактивные вещества попросту не попадут в организм человека. По его словам, на восстановление почвы может уйти несколько лет.
Напомним, 7 февраля стало известно, что на японской АЭС "Фукусима-1" произошла утечка радиоактивной воды: 5,5 тонны заражённой жидкости вытекло из трубы на установке по её очистке от цезия и стронция. Радиоактивность воды составляет 22 миллиарда беккерелей при предельно допустимой норме — 1500 беккерелей, то есть норма превышена в 14 миллионов раз.
ТАСС / AP / Mari Yamaguchi