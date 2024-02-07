Роспотребнадзор проверил уровень радиации после утечки воды на "Фукусиме-1"

На территории России не выявлено превышения уровня радиации после утечки воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Там отметили, что мониторинг объектов окружающей среды на Дальнем Востоке проводится ежедневно.

"С 2011 года Роспотребнадзор в субъектах Дальневосточного федерального округа ежедневно проводит радиационный мониторинг объектов окружающей среды. В настоящее время превышений допустимых показателей не зафиксировано", — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Также ежедневно специалисты Роспотребнадзора проверяют уровень радиации в каждой партии морепродуктов и всех товаров рыбного промысла, которые ввозят на территорию нашей страны. Уровни содержания цезия-137 и стронция-90 находятся в допустимых значениях, за 12 лет рост замечен не был, заверили в ведомстве.