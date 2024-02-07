Роспотребнадзор проверил уровень радиации после утечки воды на "Фукусиме-1"
Роспотребнадзор не выявил превышения радиации после утечки воды на "Фукусиме-1"
На территории России не выявлено превышения уровня радиации после утечки воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Там отметили, что мониторинг объектов окружающей среды на Дальнем Востоке проводится ежедневно.
"С 2011 года Роспотребнадзор в субъектах Дальневосточного федерального округа ежедневно проводит радиационный мониторинг объектов окружающей среды. В настоящее время превышений допустимых показателей не зафиксировано", — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Также ежедневно специалисты Роспотребнадзора проверяют уровень радиации в каждой партии морепродуктов и всех товаров рыбного промысла, которые ввозят на территорию нашей страны. Уровни содержания цезия-137 и стронция-90 находятся в допустимых значениях, за 12 лет рост замечен не был, заверили в ведомстве.
Как сообщал Life.ru, днём 7 февраля стало известно, что на японской АЭС "Фукусима-1" произошла утечка радиоактивной воды. По данным компании-оператора TEPCO, около 5,5 тонны воды вытекло из трубы на установке по очистке жидкости от цезия и стронция. Её радиоактивность составляет 22 миллиарда беккерелей при предельно допустимой норме 1500 беккерелей. Большая часть заражённой жидкости впиталась в почву.
Напомним, 11 марта 2011 года японская Фукусима сильно пострадала из-за землетрясения и вызванного им цунами. В результате стихии погибло по меньшей мере 16 тысяч человек, а подземные толчки привели к мощному взрыву на АЭС "Фукусима-1", который повторился через несколько дней. Население покинуло город, а станцию законсервировали. В августе 2023 года Япония начала сброс воды с "Фукусимы-1". В начале октября стали сливать вторую партию, а в ноябре — третью. По мнению властей островного государства, такая процедура полностью безопасна.
ТАСС / AP