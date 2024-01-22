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22 января, 05:02

В Японии на атомной электростанции произошла утечка пара

Kansai Electric Power Co: На японской АЭС "Такахама" произошла утечка пара

На одном из участков второго контура в машинном зале первого энергоблока атомной электростанции "Такахама" произошла утечка пара. Об этом сообщила энергетическая компания Kansai Electric Power Co.

В организации подчеркнули, что специалисты после случившегося проверили уровень радиации на станции и в её окрестностях. Повышения этого показателя выявлено не было. В то же время в пресс-релизе оператора станции утверждается, что утечка не оказала никакого влияния на работу объекта.

В настоящее время специалисты пытаются установить все обстоятельства и причины инцидента. Также сообщается, что, пока компания займётся техническими работами по выявлению и устранению утечки, электростанция сбавит выработку электроэнергии на 40%.

Два человека с АЭС "Фукусима-1" госпитализированы из-за заражения радиацией
Два человека с АЭС "Фукусима-1" госпитализированы из-за заражения радиацией

Ранее Лайф писал, что в Японии в начале ноября прошлого года начали сброс в океан третьей партии прошедшей очистку низкорадиоактивной воды, использовавшейся для охлаждения реакторов АЭС "Фукусима-1".

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Pixabay

Алексей Соловьёв
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