В Японии на атомной электростанции произошла утечка пара

На одном из участков второго контура в машинном зале первого энергоблока атомной электростанции "Такахама" произошла утечка пара. Об этом сообщила энергетическая компания Kansai Electric Power Co.

В организации подчеркнули, что специалисты после случившегося проверили уровень радиации на станции и в её окрестностях. Повышения этого показателя выявлено не было. В то же время в пресс-релизе оператора станции утверждается, что утечка не оказала никакого влияния на работу объекта.

В настоящее время специалисты пытаются установить все обстоятельства и причины инцидента. Также сообщается, что, пока компания займётся техническими работами по выявлению и устранению утечки, электростанция сбавит выработку электроэнергии на 40%.