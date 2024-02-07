Выше нормы в 14 млн раз: На "Фукусиме" произошла утечка радиоактивной воды

В Японии на аварийной атомной электростанции (АЭС) "Фукусима-1" произошла утечка радиоактивной воды. Это следует из отчёта, опубликованного на сайте компании-оператора Tokyo Electric Power (TEPCO).

"Сотрудники обнаружили утечку воды из трубы. Зафиксировано наличие радиоактивных элементов", — говорится в сообщении.

Как сообщает газета Asahi, концентрация радиоактивных веществ составляет 22 миллиарда беккерелей. При этом норма — 1500 беккерелей, таким образом превышение допустимого уровня составляет 14 миллионов раз. Объём утечки — 5,5 тонны. Уточняется, что вода вытекла из установки по очистке жидкости от стронция и цезия, после чего просочилась в почву. На данный момент не подтверждается её попадание в океан.

Напомним, 11 марта 2011 года японская Фукусима сильно пострадала из-за землетрясения и вызванного им цунами. В результате стихии погибли по меньшей мере 16 тысяч человек, а подземные толчки привели к мощному взрыву на АЭС "Фукусима-1", который повторился через несколько дней. Население покинуло город, а станцию законсервировали.