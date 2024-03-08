Оклад на миллион: Какие профессии выбирают женщины и сколько они могут заработать Женщинам стало проще найти работу, а зарплаты растут. Так характеризуют обстановку на кадровом рынке специалисты по подбору персонала. Где женщины зарабатывают больше всего? 7 марта, 21:40 Женщины стали зарабатывать больше. Обложка. Фото © Freepik

Сейчас практически не осталось профессий, чётко разделённых на мужские и женские. Каждый человек может построить карьеру в той сфере, которая ему интересна. При этом есть все возможности найти работу с конкурентоспособной зарплатой, бонусами, перспективами карьерного роста и хорошим социальным пакетом. Среди самых перспективных сфер выделяется промышленность.

По данным центра "Профессии будущего", среди наиболее популярных вакансий, которые всё чаще выбирают женщины, представлены рабочие специальности. Это сварщики, токари, намотчики катушек, заливщики компаундами, испытатели деталей и приборов.

У женщин растёт спрос на рабочие специальности. Фото © Freepik

Эти профессии гарантируют высокую востребованность и достойную зарплату в размере 80 000 – 200 000 рублей (в зависимости от количества отработанных смен и разряда). Теперь и женщины имеют возможность стать частью бесперебойного рабочего процесса после короткого обучения. Освоить рабочую специальность можно за три с половиной месяца и выйти на работу.

— Работа в промышленности за последние годы стала более комфортной и безопасной. Сегодня условия труда на предприятиях соответствуют современным представлениям о комфорте — высокотехнологичное оборудование, чистые цеха, бесшумное производство. А женщины, в свою очередь, всё чаще решаются сменить привычную работу (чаще — офисного формата) на новую специализацию. Они активно проходят переобучение и выбирают стабильность и высокий доход в промышленной отрасли, — рассказал директор Службы занятости населения города Москвы, руководитель центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов.

Он отметил, что сегодня девушки не стоят перед выбором: работа или семья. У них есть все возможности не только для качественного профессионального развития в тех сферах, которые им интересны, но и для гармоничного совмещения карьерного развития и личной жизни. Немаловажно и то, что женщинам всё более доступны становятся и альтернативные формы занятости, позволяющие грамотно сочетать работу с заботой о семье.

— Растёт спрос на удалённую работу. Появляется всё больше вакансий, которые предусматривают возможность не ходить в офис. При этом зарплаты у удалённых сотрудников не меньше. За счёт этого стала стираться грань между заработком людей в разных регионах. Например, сейчас, чтобы работать в московской компании, необязательно жить в столице. Соответственно, можно получать высокий доход, не уезжая из родного города. Эта ситуация стала сказываться и на зарплатах на местах. Руководители в регионах стали охотнее индексировать оклады своим сотрудникам. Конкуренция на рынке труда положительно повлияла на зарплаты, — пояснила кадровый консультант Елена Кузнецова.

Молодым мамам стало проще найти работу. Фото © Freepik

В последнее время всё легче найти работу становится и женщинам пенсионного и предпенсионного возраста. Так, опытом своего трудоустройства поделилась Ольга Питаленко. У неё медицинское образование, и в этой сфере женщина работает уже много лет. Одним из её последних мест работы был медицинский центр, в котором она занимала административную должность и работала с клиентами. В декабре 2023 года Ольга уволилась из-за переезда, однако желание продолжать профессиональную деятельность осталось.

— Мне 62 года, поэтому осознавала, что найти подходящую вакансию быстро и легко будет сложной задачей. Сразу после переезда обратилась в отдел трудоустройства в своём районе. Карьерный консультант взялся за моё дело с большой ответственностью и вдохнул в меня уверенность. Именно он направил меня к карьерному наставнику. Мне подобрали вакансии, соответствующие моим требованиям по местоположению, заработной плате и обязанностям. Так я стала сотрудником медицинского центра, расположенного недалеко от моего дома. Сейчас полностью довольна. Это настоящее счастье, потому что получаю всё, к чему стремилась, — быть полезной и помогать людям, — рассказала Ольга Питаленко.

Женщины предпенсионного возраста востребованы на рынке труда. Фото © Freepik

Стремятся к профессиональному росту и женщины с детьми. Они всё активнее узнают о трендах рынка и востребованных профессиях, желают развивать личностные компетенции, получать практические навыки для открытия своего дела.

— Женщины могут обучиться профессии, которая позволит работать удалённо, без отрыва от ухода за детьми. Например, в прошлом году участницы программы "Мама работает" познакомились с несколькими новыми для нас профессиями, такими как страховой агент, финансовый консультант, агент по недвижимости, менеджер по работе на маркетплейсах, а также нутрициолог и няня-гувернантка, — рассказала руководитель проекта "Мама работает" центра "Моя карьера" Юлия Беляева.

Авторы Нина Важдаева