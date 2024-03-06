С 1 апреля повысят пенсии: Сколько составит прибавка и как её получить Сразу несколько видов пенсий повысят с 1 апреля. Это плановая индексация, которая затронет разные категории получателей социальных выплат. На сколько вырастут пенсии? 5 марта, 21:39 С 1 апреля повысят пенсии. Обложка. Фото © Freepik

С апреля 2024 года будет произведена индексация социальных пенсий. Их устанавливают в соответствии с законом N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации". Об этом рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

Социальные пенсии получают люди, которые по разным причинам не приобрели право на страховую пенсию. Положены они не только гражданам России, но и иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории РФ.

— С 1 апреля 2024 года будут проиндексированы следующие виды пенсий. Во-первых, социальная пенсия по старости. Её получают те, у кого не хватает стажа работы. Во-вторых, пенсия иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории РФ не менее 15 лет и достигшим установленного возраста. В-третьих, пенсия гражданам из числа малочисленных народов Севера, — рассказала Оксана Красовская.

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Также вырастет социальная пенсия по инвалидности. Её получают инвалиды всех групп, не имеющие стажа, дети-инвалиды, инвалиды с детства. Повысят пенсию по инвалидности военнослужащим, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награждённым знаком "Жителю блокадного Ленинграда", гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.

Станет больше социальная пенсия по случаю потери кормильца. Она положена детям до 18 лет. Если же они обучаются по очной форме, то до 23 лет. Выплата затрагивает потерявших одного или обоих родителей, а также детей умершей одинокой матери.

Будет проиндексирована также пенсия по потере кормильца, которая была назначена в случае смерти военнослужащих, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, граждан из числа космонавтов членам их семей.

Повысят и пенсию по старости людям, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, достигшим определённого возраста и при наличии стажа не менее пяти лет.

— Все эти пенсии планируют проиндексировать на 7,5%. Это следует из соответствующего проекта постановления Правительства РФ "Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2024 г. социальных пенсий". На данный момент размер социальной пенсии по старости составляет 7153,33 рубля, — пояснила Оксана Красовская.

Размер социальной пенсии по инвалидности различается. У инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов — 17 167,83 рубля, инвалидов I группы и инвалидов с детства II группы — 14 306,73, инвалидов II группы (кроме инвалидов с детства) — 7153,33, инвалидов III группы — 6080,38.

— Размер социальной пенсии по потере кормильца тоже разный. 7153,33 рубля получают дети до 18 лет либо дети, достигшие возраста 18 лет и обучающиеся по очной форме. Если они потеряли обоих родителей или одинокую мать, то пенсия составляет уже 14 306,73 рубля, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

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В некоторых регионах определённые категории пенсионеров получат прибавку на региональном уровне. Так, в Орловской области с 1 апреля установлен коэффициент индексации 1,01 по ежемесячным выплатам, которые получают ветераны труда Орловской области, ветераны труда России, жертвы политических репрессий.

Так же, как и в прошлом году, в Тульской области будут проиндексированы с 1 апреля 2024 года различные выплаты на 4,5%. Например, дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, постоянно проживающим на территории Тульской области и получающим пенсии или достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Оно составит 10 273 рубля 58 копеек. Это лишь один пример. Индексация в регионе затронет очень много различных выплат.

— В Пермском крае будет произведена индексация различных выплат на 4,9%. Так, прибавку сделают людям, которые получают ЕДВ (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица). Также будет проиндексирована ежегодная денежная выплата, которую раз в год получают ветераны труда Пермского края, — добавила Оксана Красовская.

Авторы Нина Важдаева