Россиянам рассказали, как длинные выходные на майские праздники отразятся на зарплате

Длительные выходные на майские праздники не следует расценивать как какую-то потерю для российской экономики. Как пояснила экономист Ольга Белякова, зарплата работающим гражданам начисляется ежемесячно, поэтому длительность каникул никоим образом не скажется на её величине.

"В этом плане население не теряет. Что касается влияния на производительность труда во время майских праздников, в целом отдых направлен на то, чтобы повысить производительность труда", — отметила специалист в беседе с РИА "ФедералПресс".

Как подчеркнула Белякова, чтобы добиться решения этой задачи и увеличения доходов населения, прежде всего необходимо развивать современные технологии, инвестиции, а также оборудование. Экономист также обратила внимание на то, что наша страна считается достаточно работоспособной. Как она напомнила, Россия входит в топ-10 стран по среднему количеству рабочих часов на занятого гражданина.

Длинные выходные, напомним, начнутся с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Таким образом, перед майскими праздниками будет шестидневная рабочая неделя.