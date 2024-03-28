Эксперт назвала один из самых дешёвых городов для отдыха на майские, который вас удивит

На эти майские праздники дешевле будет отдохнуть в Сочи, чем снять отель в Московской области. Заграничные же туры будут стоить ещё дороже, предупредила кандидат экономических наук, доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Никольская в беседе с интернет-изданием Regions.

Так, отдых в Подмосковье на двоих с выездом из Москвы и питанием в общей сложности обойдётся в 6–15 тысяч рублей за ночь. В домах отдыха и отелях за пять ночей на двоих придётся раскошелиться в общей сложности на 35 тысяч рублей. В качестве примера эксперт привела несколько отелей с конкретными ценами на отдых.

Среди них экоотель "Руза Фэмили Парк", где на двоих в сутки отдых будет стоить 15 тысяч рублей, парк-отель "Софрино" предлагает номера стоимостью 15,23 тысячи рублей за ночь. В отеле Hilton Garden Inn Moscow New Riga в деревне Кострово под Истрой сутки можно отдохнуть за 11,8 тысячи рублей на двоих. На курорте "Царьград" в Серпухове можно провести время за 8,2 тысячи рублей в сутки.

В Сочи же пятидневный отдых в отеле в среднем будет стоить от 32,1 тысячи рублей, в Абхазии — от 39,7 тысячи рублей, на Эгейском побережье Турции по тарифу "Всё включено" — 64,7 тысячи за пять дней.

"За отдых в Анапе на майские праздники за пять дней придётся отдать от 73,3 тыс. рублей, в Геленджике — от 75,5 тыс. рублей, а отдых в Египте обойдётся от 100,3 тыс. рублей по тарифу "Все включено". Отдых в Турции немного дороже — пятизвёздочный отель обойдётся в 52,5 тыс. рублей за пять дней, а четырехзвёздочный — в 48 тыс. рублей. Отель на три звезды без питания будет стоить 42 тыс. рублей за пять дней, но в стоимость тура уже включены авиаперелёт и трансфер до отеля", — рассказала Никольская.

Самыми популярными дорогими путёвками для россиян стали Таиланд, отдых в котором обойдётся от 195,6 тысячи рублей за пять дней, Мальдивы, где за этот же период с вас попросят от 243,2 тысячи рублей, а также Сейшелы, в которых за пять дней отдыха нужно будет заплатить от 340,2 тысячи рублей.