Туристов предупредили о подорожании отдыха в Турции из-за давления Запада

Давление Запада на банки, которые продолжают работать с российским бизнесом, может повлиять на стоимость отдыха в Турции. Об этом предупредил вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян.

"Ситуация вряд ли приведёт к серьёзным проблемам с туристическим летним сезоном в Турции. Это приведёт к некоему увеличению себестоимости тура либо удлинению цепочки оплат", — сказал собеседник телеканала "Звезда".

Мурадян пояснил, что сегодня платежи из РФ проходят через третьи страны, которые де-юре и выступают плательщиками. Такие операции отслеживаются Западом, а причастные юридические лица вносятся в санкционные списки. Это вынуждает постоянно менять посредников.

Причём проблемы с оплатой туров испытывают не только россияне, но и иностранцы, которые хотят приехать в нашу страну. И именно эта поднимающаяся сегодня отрасль, считает вице-президент АТОР, может понести наибольший урон. Туристы прибывают из разных уголков Земли, так что проблема является комплексной.

"Въезжающие туристы сталкиваются со сложностями оплаты, если бронируют свои путешествия самостоятельно или через туроператоров. Без политической воли, мне кажется, эту проблему не решить", — заключил Мурадян.