Реальный рост зарплаты в России за 2023 год превысил 7,8%

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за прошлый год у россиян существенно увеличилась зарплата. Соответствующее заявление он сделал на встрече с депутатами от КПРФ.

"У нас на сегодняшний день номинальный рост заработной платы за 2023 год больше 14%, а реальный — 7,8%", — сказал он.