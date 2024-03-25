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25 марта, 14:22

Реальный рост зарплаты в России за 2023 год превысил 7,8%

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за прошлый год у россиян существенно увеличилась зарплата. Соответствующее заявление он сделал на встрече с депутатами от КПРФ.

"У нас на сегодняшний день номинальный рост заработной платы за 2023 год больше 14%, а реальный — 7,8%", — сказал он.

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Ранее глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что за последние шесть лет реальные зарплаты увеличились на 33,2%. Он подчеркнул, что с вычетом инфляции доходы россиян выросли на треть.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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