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16 февраля, 10:34

Глава Минтруда заявил о росте реальных доходов россиян

Котяков: Реальные зарплаты в России выросли на 33,2% за шесть последних лет

В России за последние шесть лет зафиксирован рост реальных зарплат населения, они увеличились на 33,2%. Об этом заявил глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на Форуме национальных достижений "Кадровая политика для современного рынка труда" на выставке-форуме "Россия".

"В целом за минувшие шесть лет зарплаты в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции, выросли на треть", указал министр, продемонстрировав данные из презентации.

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Ранее Life.ru сообщал о том, что депутаты Государственной думы выступили с инициативой прекратить налогообложение доходов тех россиян, чья зарплата составляет менее 30 тысяч рублей в месяц. Предложение позволит разгрузить граждан, наименее защищённых экономически, и поднять их качество жизни. Кроме того, проект может поспособствовать росту финансовой активности в стране.

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Freepik

Юрий Лысенко
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