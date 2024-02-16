Глава Минтруда заявил о росте реальных доходов россиян

В России за последние шесть лет зафиксирован рост реальных зарплат населения, они увеличились на 33,2%. Об этом заявил глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на Форуме национальных достижений "Кадровая политика для современного рынка труда" на выставке-форуме "Россия".

"В целом за минувшие шесть лет зарплаты в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции, выросли на треть", — указал министр, продемонстрировав данные из презентации.