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15 февраля, 07:45

Госдума предложила отменить налог на доход при зарплате менее 30 тысяч рублей

В ЛДПР предложили освободить часть россиян от подоходного налога. Фото © Shutterstock.com

В ЛДПР предложили освободить часть россиян от подоходного налога. Фото © Shutterstock.com

Депутаты Госдумы предложили освободить от уплаты налога на доход тех россиян, чья зарплата не превышает 30 тысяч рублей в месяц. Авторами законопроекта выступили члены фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

Документ, который сегодня должны внести в Госдуму, призван снизить нагрузку на экономически не защищённых граждан и улучшить их уровень жизни. Вместе с тем инициатива могла бы увеличить уровень экономической активности в стране, так как семейный бюджет россиян увеличится, а уровень спроса и рыночной конкуренции, как пишет ТАСС, возрастёт.

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Ранее президент Владимир Путин анонсировал новую льготу для бойцов СВО — их семьи освободят от имущественного налога. Кроме того, участников специальной военной операции будут признавать ветеранами по документам о ранении или наградах.

Марина Калегина
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