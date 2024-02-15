Госдума предложила отменить налог на доход при зарплате менее 30 тысяч рублей

Депутаты Госдумы предложили освободить от уплаты налога на доход тех россиян, чья зарплата не превышает 30 тысяч рублей в месяц. Авторами законопроекта выступили члены фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

Документ, который сегодня должны внести в Госдуму, призван снизить нагрузку на экономически не защищённых граждан и улучшить их уровень жизни. Вместе с тем инициатива могла бы увеличить уровень экономической активности в стране, так как семейный бюджет россиян увеличится, а уровень спроса и рыночной конкуренции, как пишет ТАСС, возрастёт.