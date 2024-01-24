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24 января, 10:46

КПРФ внесла в Госдуму законопроект, отменяющий НДФЛ для многодетных семей

КПРФ внесла в Госдуму законопроект об отмене НДФЛ для многодетных семей. Проект вносили лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, кандидат на выборы президента РФ от КПРФ Николай Харитонов, а также депутаты Нина Останина, Юрий Афонин, Николай Коломейцев.

"На сегодняшний день в нашей стране проживает около 2 миллионов 300 тысяч многодетных семей. Мы считаем, что такое число недостаточно и необходимо переходить к практическим мерам стимулирования и поддержки. Одной из таких мер может стать отмена обязанности по уплате налога на доходы физических лиц для граждан РФ, имеющих статус многодетных", — сказано в пояснительной записке к проекту, размещённому в думской электронной базе.

Путин объяснил, что после его указа многодетные могут получить льготы по всей РФ
Путин объяснил, что после его указа многодетные могут получить льготы по всей РФ

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о едином статусе многодетной семьи в России. Глава государства отметил, что многодетные семьи являются опорой страны. В Госдуме объяснили важность указа российского лидера, отметив, что теперь семьи с тремя и более детьми будут получать равную поддержку государства.

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Александра Мышляева
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