КПРФ внесла в Госдуму законопроект, отменяющий НДФЛ для многодетных семей
КПРФ внесла в Госдуму законопроект об отмене НДФЛ для многодетных семей. Проект вносили лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, кандидат на выборы президента РФ от КПРФ Николай Харитонов, а также депутаты Нина Останина, Юрий Афонин, Николай Коломейцев.
"На сегодняшний день в нашей стране проживает около 2 миллионов 300 тысяч многодетных семей. Мы считаем, что такое число недостаточно и необходимо переходить к практическим мерам стимулирования и поддержки. Одной из таких мер может стать отмена обязанности по уплате налога на доходы физических лиц для граждан РФ, имеющих статус многодетных", — сказано в пояснительной записке к проекту, размещённому в думской электронной базе.
Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о едином статусе многодетной семьи в России. Глава государства отметил, что многодетные семьи являются опорой страны. В Госдуме объяснили важность указа российского лидера, отметив, что теперь семьи с тремя и более детьми будут получать равную поддержку государства.
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