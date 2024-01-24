КПРФ внесла в Госдуму законопроект, отменяющий НДФЛ для многодетных семей

КПРФ внесла в Госдуму законопроект об отмене НДФЛ для многодетных семей. Проект вносили лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, кандидат на выборы президента РФ от КПРФ Николай Харитонов, а также депутаты Нина Останина, Юрий Афонин, Николай Коломейцев.

"На сегодняшний день в нашей стране проживает около 2 миллионов 300 тысяч многодетных семей. Мы считаем, что такое число недостаточно и необходимо переходить к практическим мерам стимулирования и поддержки. Одной из таких мер может стать отмена обязанности по уплате налога на доходы физических лиц для граждан РФ, имеющих статус многодетных", — сказано в пояснительной записке к проекту, размещённому в думской электронной базе.