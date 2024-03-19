С 1 апреля вырастут зарплаты: Кому сделают прибавку и на сколько Сразу несколько категорий работников получат прибавку к зарплате с 1 апреля. Кто станет получать больше и на сколько вырастут оклады? 18 марта, 21:31 С 1 апреля повысят зарплаты сразу в нескольких сферах. Обложка © ТАСС / Андрей Любимов

С 1 апреля 2024 года всем региональным медицинским работникам будет повышена окладная часть заработной платы. Регионы должны сделать прибавку до 50%, сохранив при этом все дополнительные выплаты. Об этом рассказала налоговый консультант, основатель консалтингового агентства "Спектакула" Серафима Перфильева.

— Стоит обратить внимание, что прибавка может оказаться меньше, так как указано "до 50%". Окончательную ставку определяют местные власти. Кстати, с 1 марта правительство повысило специальные социальные выплаты медикам в небольших населённых пунктах. Это коснулось тех, кто работает в малых городах, районных центрах и сёлах. Цель программы — повысить заработную плату медработникам первичного звена, — добавила Серафима Перфильева.

Кроме того, с 1 января 2024 года на 9,8% были проиндексированы заработные платы бюджетников, занятых в образовании, здравоохранении, соцобеспечении, культуре, науке. При этом в 2024 году принято решение отказаться от индексации окладов судей и госслужащих.

— Повышение окладов с 1 апреля касается всех медработников, в том числе и среднего медицинского персонала. Формально повышение началось с 1 марта 2024 года, но выплаты будут происходить только с 1 апреля. Таким образом, медперсонал получит увеличенные оклады за март задним числом, — объяснила партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

По её словам, с 1 апреля ожидается также рост зарплат представителей рабочих специальностей. Это происходит в преддверии высокого сезона. Больше получать будут строители, дорожные работники, сварщики и другие специалисты этой сферы.

— В том числе из-за оттока мигрантов на рынке образовался дефицит подобных специальностей. Соответственно, их зарплаты продолжают расти, а профессии становятся всё более востребованными, — добавила Светлана Петрикова.

В некоторых регионах и муниципальных образованиях будет произведена индексация заработной платы различным категориям работников. Об этом рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

Так, в Республике Коми с 1 апреля 2024 года будут увеличены должностные оклады (ставки заработной платы) педагогическим работникам. Прибавку получат, в частности, инструкторы по труду, инструкторы по физической культуре, музыкальные руководители, старшие вожатые первой квалификационной категории. Для них выплаты вырастут с 10 555 рублей до 11 294. Инструкторы-методисты, концертмейстеры, педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, социальные педагоги, тренеры-преподаватели второй квалификационной категории получат прибавку, которая вырастет с 10 795 рублей до 11 551 рубля.

— Станут получать больше воспитатели, мастера производственного обучения, методисты, педагоги-психологи, старшие инструкторы-методисты, старшие педагоги дополнительного образования, старшие тренеры-преподаватели третьей квалификационной категории. Для них выплаты увеличатся с 11 035 рублей до 11 808. Педагоги-библиотекари, преподаватели, преподаватели-организаторы основ безопасности жизнедеятельности, руководители физического воспитания, старшие воспитатели, старшие методисты, тьюторы, учителя, учителя-дефектологи, учителя-логопеды четвёртой квалификационной категории получат прибавку, которая увеличится с 11 275 рублей до 12 065, — рассказала Оксана Красовская.

Она отметила также, что в Тюменской области будет произведена индексация фондов оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. С 1 апреля их ждёт прибавка на 4,5 процента.

Авторы Нина Важдаева