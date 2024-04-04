Путин подтвердил планы увеличения МРОТ к 2030 году до 35 тысяч рублей

Президент Владимир Путин подтвердил планы увеличения размера минимальной заработной платы к 2030 году до 35 тысяч рублей. Заявление прозвучало на заседании XII съезда Федерации независимых профсоюзов России в четверг, 4 апреля.

"Мы обязательно продолжим индексировать минимальный размер оплаты труда, который уже заметно повышен при содействии профсоюзов. К 2030 году МРОТ должен увеличиться почти вдвое, до 35 тысяч рублей", — указал глава государства.

От чего зависит МРОТ и на что он влияет

От чего зависит МРОТ и на что он влияет

Владимир Путин рассказал, что бедностью в России затронуто напрямую свыше 9% граждан и цель государства — добиться уровня менее 7% к 2030 году. Он напомнил, что на 2000 год за чертой бедности находилось более 42 миллионов россиян, а к концу 2023 года этот показатель составил 13,5 миллиона человек.