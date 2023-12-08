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Московский МРОТ в 2024 году в 1,5 раза превысит федеральный

Размер МРОТ в Москве в 2024 году увеличат на 18,5 процента — до 29 389 рублей

8 декабря, 08:01
<p>Фото © Агентство "Москва"</p>

Фото © Агентство "Москва"

Столичное правительство утвердило минимальной размер заработной платы (МРОТ) в Москве на 2024 год. В соответствии с принятыми изменениями столичный показатель превысит федеральный в полтора раза и составит 29 389 рублей, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Минимальные размеры заработной платы в регионах зависят от социально-экономической ситуации. Многие субъекты страны устанавливают этот показатель на уровне федерального МРОТ, который в 2024 году составит 19 242 рубля.

От чего зависит МРОТ и на что он влияет

От чего зависит МРОТ и на что он влияет

А ранее Лайф писал, что минимальный размер пенсии москвичей с городской доплатой со следующего года увеличится до 24,5 тысячи рублей. Власти города также увеличат размер разовых и ежемесячных выплат для многодетных семей, детей и родителей военнослужащих, семей, воспитывающих инвалидов. Вырастут доплаты сиротам, ветеранам и другим категориям граждан.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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