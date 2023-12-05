Стало известно, на сколько московским пенсионерам повысят выплаты в 2024 году Мэр Собянин: Минимальный размер пенсии москвичей вырастет до 24,5 тыс. рублей 5 декабря, 13:08 Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 24,5 тысячи рублей в месяц. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов

Минимальный размер пенсии москвичей с городской доплатой со следующего года увеличится до 24,5 тысячи рублей. Об этом сообщил во вторник, 5 декабря, столичный мэр Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

Власти города также увеличат размер разовых и ежемесячных выплат для многодетных семей, детей и родителей военнослужащих, семей, воспитывающих инвалидов. Вырастут доплаты сиротам, ветеранам и другим категориям граждан.

Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 24,5 тысячи рублей в месяц. Инфографика © t.me / mos_sobyanin

К слову, по данным на 1 октября 2022 года, в Москве проживали 3 042 023 пенсионера, из них 2 624 454 человека являлись пенсионерами по старости, 163 302 человека — пенсионерами по инвалидности, и 66 354 — по потере кормильца.

Ранее Собянин сообщил, что смертность трудоспособного населения Москвы за последние годы уменьшилась почти на четверть, а младенческая уменьшилась почти в 2,5 раза.

Авторы Марина Калегина