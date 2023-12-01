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В Москве смертность трудоспособного населения в последние годы уменьшилась на четверть

Мэр Собянин сообщил о снижении смертности трудоспособного населения в Москве

1 декабря, 12:23
<p>Фото © Пелагия Тихонова/ Агентство "Москва" </p>

Фото © Пелагия Тихонова/ Агентство "Москва"

Смертность трудоспособного населения Москвы за последние годы уменьшилась почти на четверть. Такой статистикой поделился в пятницу, 1 декабря, столичный мэр Сергей Собянин на пленарном заседании конгресса "Национальное здравоохранение".

"Смертность трудоспособного населения за последние годы уменьшилась почти на четверть, это хороший показатель. Младенческая смертность уменьшилась почти в 2,5 раза", — сообщил градоначальник.

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Ранее стало известно, что средняя продолжительность жизни россиян по итогам 2023 года составит 74 года. А ещё в конце лета президент России Владимир Путин сообщал, что ожидаемая продолжительность жизни в нашей стране в этом году превысила 73 года. По словам главы государства, она вышла на уровень, который был ещё до пандемии коронавируса.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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