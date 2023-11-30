Названы категории россиян, которые получат повышенную пенсию в декабре Повышенную пенсию в декабре получат 80-летние россияне и инвалиды I группы 30 ноября, 07:08 ТАСС / Кирилл Кухмарь

С 1 декабря повышенную пенсию получат россияне, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Выплаты повысят и пенсионерам, которые вышли на заслуженный отдых, а также инвалидам I группы. Об этом напоминает "Парламентская газета".

Так, 80-летним юбилярам удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии, таким образом, её размер составит 15 134,66 рубля. Повышение произойдёт автоматически, никаких заявлений писать не нужно.

Также пенсию повысят россиянам, вышедшим на заслуженный отдых. Издание напоминает, что с 2016 года пенсии работающим пенсионерам не индексируют, однако их увеличивают после увольнения, причём учитывают все пропущенные индексации. Производят перерасчёт автоматически с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.

"Сам перерасчёт требует времени, как правило, этот процесс занимает около 90 дней. Однако деньги за эти три месяца не пропадут. После того как перерасчёт произведут, пенсионерам начислят разницу между новой и прежней пенсией за весь период ожидания", — говорится в сообщении.

Также на 7567,33 рубля увеличат пенсии инвалидам I группы.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон об увеличении фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности. Требования документа вступают в силу с нового года. А в декабре некоторые российские пенсионеры могут рассчитывать на получение двойных выплат. Это связано с досрочным начислением январской пенсии из-за технической корректировки праздничных дат.

Авторы Александра Вишнякова