Новогодний подарок: Кому в декабре положена двойная пенсия

Некоторые российские пенсионеры в следующем месяце могут рассчитывать на получение двойных выплат. Это связано с досрочным начислением январской пенсии из-за технической корректировки праздничных дат, сообщили "Известия".

Большинство пожилых граждан получают положенные выплаты третьего числа каждого месяца. 3 декабря выпадает на воскресенье, а потому пенсия придёт в первый день зимы. Январские же начисления в этом случае произойдут в преддверии праздников — между 25 и 29 декабря.

Впрочем, данный механизм коснётся не всех. Двойные выплаты затронут лишь ту часть возрастного населения, которая получает пенсию в первой половине месяца — с первого по восьмое число. Остальным же январские выплаты придут в прежние сроки.