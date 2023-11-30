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30 ноября, 01:52

Новогодний подарок: Кому в декабре положена двойная пенсия

Пожилые россияне получат в декабре пенсию за два месяца

Некоторые российские пенсионеры в следующем месяце могут рассчитывать на получение двойных выплат. Это связано с досрочным начислением январской пенсии из-за технической корректировки праздничных дат, сообщили "Известия".

Большинство пожилых граждан получают положенные выплаты третьего числа каждого месяца. 3 декабря выпадает на воскресенье, а потому пенсия придёт в первый день зимы. Январские же начисления в этом случае произойдут в преддверии праздников — между 25 и 29 декабря.

Впрочем, данный механизм коснётся не всех. Двойные выплаты затронут лишь ту часть возрастного населения, которая получает пенсию в первой половине месяца — с первого по восьмое число. Остальным же январские выплаты придут в прежние сроки.

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С 1 декабря пенсионеры получат прибавку: Кому пересчитают выплаты и на сколько

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон об увеличении фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности. Требования документа вступают в силу с нового года.

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Freepik / gpointstudio

Илья Пушкарев
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