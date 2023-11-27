Путин подписал закон о повышении с Нового года размера выплаты к пенсии

Президент Владимир Путин подписал закон об увеличении в 2024 году размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности, а также стоимости одного пенсионного коэффициента. Документ опубликован в понедельник, 27 ноября, на официальном портале правовой информации.

Как уже писал Лайф, сам закон направлен на повышение уровня пенсионного обеспечения граждан не ниже уровня инфляции. В соответствии с документом с 1 января 2024 года размер стоимости одного пенсионного коэффициента увеличивается со 129,5 рубля до 133,1 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости — с 7915,4 рубля до 8134,9 рубля.

Кроме того, закон предусматривает повышение с 1 октября 2024 года пенсий военнослужащим на 4,5%. В частности, до 2025 года не будет применяться норма о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, которая устанавливает поэтапное повышение так называемого понижающего коэффициента. Речь идёт о денежном довольствии, учитываемом при исчислении военных пенсий. С Нового года размер понижающего коэффициента будет увеличен на 3,85%. Так, при расчёте военных пенсий с 1 января 2024 года будет учитываться 85,47% денежного довольствия (как и в 2023 году), а с 1 октября 2024 года — 89,32%.