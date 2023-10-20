Россиянам напомнили, кому и как проиндексируют зарплаты и пенсии в 2024 году
Эксперт Глазков: В 2024 году россиянам проиндексируют зарплаты и пенсии
С наступлением нового года некоторых россиян ждёт перерасчёт зарплат и пенсий. Процент индексации будет зависеть от трудового стажа и других факторов, например, участия в военных действиях.
Как рассказал эксперт платформы "Сравни" Максим Глазков в беседе с RT, пенсии увеличат на 7,5%, при этом неработающие пенсионеры станут получать 23,4 тысячи рублей. Также с первого месяца нового года увеличится размер страховой пенсии, а с начала апреля — социальной. После индексации размер выплаты в среднем будет составлять 13,4 тысячи рублей. Финансист напомнил, что претендовать на социальную пенсию смогут граждане, достигшие пенсионного возраста или имеющие ограничения по здоровью, потерявшие кормильца, несовершеннолетние дети-сироты до 18 лет или сироты до 23 лет, которые очно учатся.
А процент перерасчёта для работающих пожилых граждан будет рассчитываться в зависимости от стажа работы. Помимо этого, с 1 октября 2024 года на прибавку в 4,5% смогут рассчитывать и военные пенсионеры. Также на 9,8% выплаты увеличатся у сотрудников соцучреждений, соцслужб, работников культуры, сельских и лесных хозяйств, а также правоохранителей, педагогов и медиков.
Ранее Лайф рассказывал, какие изменения ожидают россиян с 1 ноября. В регионах появились новшества, которые касаются получения ряда льгот, также ожидаются и прибавки на федеральном уровне. Подробнее о том, как изменятся суммы перечислений и порядок получения мер поддержки, — в нашем материале.
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