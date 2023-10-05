С 1 ноября сделают дополнительную прибавку к пенсии: Кому увеличат выплаты и на сколько Стали известны параметры прибавки к пенсии, которую сделают уже с 1 ноября. При этом в СФР озвучили планы по индексации выплат в ближайшие месяцы. Кому повысят пенсию и на сколько? 4 октября, 22:41 С 1 ноября часть пенсионеров получит доплату. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

В следующем месяце ожидаются длинные выходные — с 4 по 6 ноября. Соответственно, пенсионеры, у которых выплаты приходятся на эти даты, могут получить деньги раньше. Всё зависит от дня выплат и способа их получения. При этом определённым категориям пенсионеров сделают прибавку.

С 1 ноября пересчитают доплату для пенсионеров, которые трудились по определённым специальностям. Так, члены лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, получающие пенсию, имеют право на ежемесячную доплату к ней за счёт взносов. Делают их организации, использующие труд таких специалистов. Взносы идут в Фонд пенсионного и социального страхования на выплату доплаты к пенсии. Об этом рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Екатерина Туслякова.

Доплата к пенсии назначается при наличии определённой выслуги в должности члена лётного экипажа. Составляет она не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин. Если человек ушёл с работы по состоянию здоровья, то этот срок меньше — 20 лет у мужчин и 15 лет у женщин. Важно, чтобы человек ушёл на пенсию именно с той должности, которая даёт право на доплату.

Люди, работавшие в организациях угольной промышленности по определённым специальностям, тоже получают доплату к пенсии. Это касается тех, кто трудился полный рабочий день на подземных и открытых горных работах по добыче угля и сланца и на строительстве шахт не менее 25 лет либо не менее 20 лет в качестве работников ведущих профессий. Среди них горнорабочие очистного забоя, проходчики, забойщики на отбойных молотках, машинисты горных выемочных машин.

— Размер доплаты к пенсии индивидуален и зависит, в частности, от среднемесячного заработка, стажа, а также суммы денег, поступивших в СФР от организации-работодателя, — пояснила Екатерина Туслякова.

Увеличение пенсии коснётся также людей, достигших 80 лет. Прибавку сделают и пожилым людям, которым установят инвалидность. Эти категории пенсионеров получат выплаты в повышенном размере со дня достижения возраста 80 лет или со дня установления инвалидности.

— Повысят пенсию и тем, кто прекратил работать. Решение об индексации принимается СФР в месяце, следующем за месяцем ухода с работы. Выплата пенсии в увеличенном размере производится с месяца, следующего за месяцем принятия решения о прибавке. При этом произойдёт выплата недополученной пенсии за период с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором пенсионер прекратил работать. Например, если человек уволился в сентябре, решение об индексации будет принято в октябре, выплата пенсии в увеличенном размере произойдёт с ноября. Причём с учётом недополученной пенсии с 1 октября, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Повысят пенсию и тем, кто прекратил работать. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Стоит обратить внимание, что людям, которым установлена инвалидность первой группы, а также достигшим возраста 80 лет, размер доплаты составит 100% от фиксированной выплаты к страховой пенсии. В 2023 году это 7567,33 рубля.

— Увеличение страховой пенсии пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность, произойдёт за счёт увеличения стоимости пенсионного балла (ИПК). Размер ИПК в 2023 году установлен в размере 123,77 рубля. Так, пенсионеру, которому пенсия была назначена в 2022 году, а также имеющему 50 ИПК, пенсия выплачивалась в размере 12 588,7 рубля. Размер пенсии состоит из размера ИПК, умноженного на его стоимость на дату назначения пенсии, а также фиксированной выплаты к страховой пенсии. В 2022 году стоимость ИПК составляла 107,36 рубля, размер фиксированной надбавки составлял 7220,74 рубля (50 х 107,36 + 7220,74 = 12 588,7). После увольнения размер пенсии будет определяться на основе актуальной стоимости ИПК и фиксированной выплаты к страховой пенсии. То есть в нашем случае размер пенсии уволившемуся пенсионеру будет составлять: 50 ИПК х 123,77 + 7567,33 = 13 755,83 рубля. К этой сумме прибавятся баллы, заработанные пенсионером после назначения ему пенсии, — подсчитала Екатерина Туслякова.

В Социальном фонде России сообщили, что индексация страховых пенсий для неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года составит 7,5%. После перерасчёта средний размер страховой пенсии по старости увеличится на 1628 рублей и достигнет 23 405 рублей.

— В следующем году максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности составит более 122 тысяч рублей в месяц. Для сравнения, сейчас она составляет 83 тысячи рублей. Кроме того, в бюджете фонда заложены деньги на предоставление средств технической реабилитации и другие меры поддержки, — рассказали в СФР.

Авторы Нина Важдаева