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24 ноября, 01:12

Увеличатся значительно: Детские пособия вырастут в России вслед за МРОТ

Депутат Бессараб анонсировала увеличение детских пособий вслед за ростом МРОТ

Будущим мамам в 2024 году будут перечислять увеличенные выплаты по беременности и рождению ребёнка. Вырастут и ежемесячные детские пособия. Об этом заявила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя рост МРОТ до 19 242 рублей.

По словам депутата, пособия останутся на прежнем уровне лишь для тех, кто получает их в настоящий момент. Также парламентарий напомнила, что конечный объём выплат зависит и от заработной платы за тот или иной период.

"Хочу обратить внимание, что у нас повышаются пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное детское пособие: они все увеличиваются значительно. Например, по беременности и родам увеличивается в полтора раза", — рассказала Бессараб РИА "ФедералПресс".

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Обложка ©

Unsplash / Suhyeon Choi

Илья Пушкарев
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