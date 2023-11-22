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Совфед одобрил закон об увеличении МРОТ в 2024 году

22 ноября, 12:08

LIFE

Совет Федерации на пленарном заседании в среду, 22 ноября, одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда. Таким образом, МРОТ в 2024 году вырастет до 19 242 рублей в месяц (сейчас этот показатель составляет 16 242 рубля).

Так, с 2024 года МРОТ увеличится на 18,5%, а с 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48%.

Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2024–2026 годы

Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2024–2026 годы

А ранее сегодня Совет Федерации России также одобрил законопроект о повышении пенсий в 2024 году. Речь идёт о фиксированной выплате к страховой пенсии по старости и инвалидности, а также о стоимости одного пенсионного коэффициента.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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