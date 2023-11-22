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22 ноября, 11:41
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Совфед одобрил законопроект о повышении пенсий с 2024 года

Совет Федерации одобрил закон о повышении размера выплаты к пенсии в 2024 году

Совет Федерации России в среду, 22 ноября, одобрил законопроект о повышении пенсий в 2024 году. Речь идёт о фиксированной выплате к страховой пенсии по старости и инвалидности, а также о стоимости одного пенсионного коэффициента.

Согласно проекту, размер фиксированной выплаты со следующего года повысится с 7567,33 рубля до 8134,88 рубля (до изменений размер должен был быть — 7915 рублей 43 копейки). Кроме того, сенаторы сегодня одобрили законопроект, направленный на увеличение военных пенсий. С 2 октября при расчёте таких денежных выплат будет учитываться 89,32% (вместо 85,47%) денежного довольствия военнослужащих. Ожидается, что это позволит увеличить реальный размер выплат на 4,5%.

Напомним, ранее Госдума во втором и третьем чтении приняла закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам на 7,5% со следующего года. Как уточнил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, это решение коснётся более 32 миллионов россиян.

В Госдуме предложили ввести фиксированную надбавку к пенсии для многодетных пенсионеров

В Госдуме предложили ввести фиксированную надбавку к пенсии для многодетных пенсионеров

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ТАСС / Олег Елков

Наталья Исакова
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