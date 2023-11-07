В Госдуме предложили ввести фиксированную надбавку к пенсии для многодетных пенсионеров

Депутат Госдумы Яна Лантратова высказалась о необходимости ввести для жителей России старше 70 лет и воспитавших трёх и более детей фиксированную надбавку к пенсии. По её словам, это поможет в решении демографических проблем в стране.

В настоящее время аналогичную надбавку получают жители старше 80 лет и являющиеся инвалидами I группы. Размер выплаты составляет 7567 рублей.

"В данной связи предлагаю дополнить категорию лиц, имеющих право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, и включить туда лиц, достигших возраста 70 лет и воспитавших трёх и более детей, в том числе усыновлённых или находящихся под опекой", — передаёт слова депутата RT.