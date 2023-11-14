С 1 января 2024 года в России вырастут пенсии

С 1 января 2024 года в России на 7,5% вырастут пенсии. Депутаты Государственной думы на заседании во вторник приняли во II и окончательном III чтении закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам.

В документе указывается, что размер фиксированной выплаты к страховой пенсии будет повышен до 8134,9 рубля, а также стоимость одного пенсионного коэффициента, который используется при расчёте размера страховой пенсии, вырастет до 133,1 рубля.

Как уточнил спикер Госдумы Вячеслав Володин, это решение коснётся более 32 миллионов россиян. Он добавил, что все средства для поддержки пенсионеров уже заложены в бюджете на 2024 год.