С 1 декабря пенсионеры получат прибавку: Кому пересчитают выплаты и на сколько С 1 декабря изменится порядок начисления и суммы пенсий. Что нужно учитывать получателям, кого ждёт прибавка и сколько она составит? 21 ноября, 21:41 С 1 декабря пенсионерам пересчитают выплаты. Обложка © ТАСС / Руслан Шамуков

Пенсионеры, которые получают выплаты в первых числах января, получат в декабре две пенсии. Причём пенсия за январь уже должна прийти в проиндексированном размере с учётом повышения в 2024 году. Об этом рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

Она отметила, что сроки и точные даты доставки пенсии устанавливаются по согласованию с банками, региональными отделениями социального фонда. Людям, которые получают деньги через отделения Почты России, нужно ориентироваться на график работы почты.

Сразу хочется обратить внимание на индексацию пенсии. С учётом законопроекта № 448560-8, принятого Госдумой 14.11.2023 года в третьем чтении, размер фиксированной выплаты повысится с 7567,33 рубля до 8134,88 рубля (до изменений размер фиксированной выплаты должен был быть с 01.01.2024 г. — 7915 рублей 43 копейки). Стоимость одного пенсионного коэффициента будет повышена с 123,77 рубля до 133,05 рубля (до принятия закона стоимость должна была быть — 129 рублей 46 копеек).

— Также с учётом законодательства пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в декабре 2023 года, получат повышение фиксированной выплаты на 100 процентов, а именно — их пенсия повысится на 7567 рублей 33 копейки. Такую же сумму прибавки получат и инвалиды, если им будет установлена I группа инвалидности. Но обращаем внимание пенсионеров на то, что если инвалид I группы достигает возраста 80 лет, то ему уже второй раз данная прибавка не устанавливается. И если эти категории пенсионеров получают пенсии в первых числах месяца, то они уже в конце декабря получат пенсию за январь с учётом индексации 2024 года, — обратила внимание Оксана Красовская.

Перед Новым годом некоторые пенсионеры получат двойные выплаты. Фото © ТАСС / Олег Елков

Пенсионеры, которые достигнут 80 лет в декабре, либо инвалиды, которым будет установлена 1-я группа, смогут оформить за собой уход. После этого назначается компенсационная выплата. Её делают неработающему и не осуществляющему иную деятельность трудоспособному человеку, который ухаживает за нетрудоспособным гражданином. Причём независимо от факта их совместного проживания и от того, является ли он членом его семьи.

— Эта выплата начисляется к назначенной нетрудоспособному гражданину пенсии. Размер ежемесячной компенсационной выплаты составляет 1200 рублей в месяц. Если есть районные коэффициенты, то выплата производится с их учётом. Стоит обратить внимание, что, если человек, который ухаживает за пенсионером, устроился на работу по договору ГПХ, открыл ИП или ООО, он обязан в течение пяти дней известить об этом орган, осуществляющий выплату пенсии. Начало такой деятельности относится к обстоятельствам, влекущим изменение размера компенсации, или прекращению её выплаты, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Кстати, уведомление можно отправить в форме электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

— Если у пенсионера появились иждивенцы (их перечень указан в ст. 10 Закона № 400-ФЗ), то они могут обратиться за перерасчётом пенсии. В этом случае устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности (учитывается не более трёх нетрудоспособных иждивенцев). Размер фиксированной выплаты на 2023 год составляет 7567,33 рубля. То есть пенсионер на одного иждивенца может получать 2522,44 рубля. Для перечисления выплаты нужно подать заявление и предоставить документы, подтверждающие иждивение, — пояснила Оксана Красовская.

Елена Кузнецова обратила внимание, что получить прибавку может также пенсионер, который переехал на новое место жительства в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Ему увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, по инвалидности или по случаю потери кормильца. Прибавку на соответствующий районный коэффициент сделают на весь период проживания в этих районах.

Авторы Нина Важдаева